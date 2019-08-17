柯文哲談組黨與郭王互動 指擺脫藍綠是台灣機會

（中央社記者陳怡璇台北17日電）外界關注台北市長柯文哲是否參選2020總統，他今天接受專訪時表示，只有藍綠對決就只是操作統獨議題、對國家不是好事，若能擺脫藍綠泥淖，是台灣的一個機會。

台北市長柯文哲今天接受東森「楷道論政」專訪，提及籌組台灣民眾黨以及與前立法院長王金平、鴻海創辦人郭台銘的互動，柯文哲表示，如果台灣社會可以擺脫藍綠泥淖，是台灣的一個機會。

柯文哲指出，如果只有藍綠出來選，就是操作統獨議題、拉高對立，對整個國家不是好事。對於近日粉絲數下降或是民調降低，柯文哲表示「掉就掉了，沒辦法」，這是把人民福祉擺最前的必要損失，也不用因此改變態度立場。

對於香港反送中情勢，柯文哲表示，是民怨累積至臨界點，並說「也不用因此罵中國大陸」「本來就爛了我也知道啊」，重申不用再踹對方一腳，否則引起中國報復也不好，「修理中國讓老大（美國）來就好」。

被問及若柯文哲與王金平、郭台銘合作，兩岸論述是否還是「兩岸一家親」，柯文哲強調，兩岸一家親是釋出善意，沒有涉及任何政治議題。

柯文哲說，必須讓中國知道，台灣不管怎麼做都無法讓他們滿意，兩岸關係的考卷有補考資格就好，而當總統首要之務是「避戰」，親美友中是最好策略。（編輯：方沛清）1080817