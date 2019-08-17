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反駁李佳芬 蘇貞昌：人民託付就是要你認真

最新更新：2019/08/17 16:56
高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬說行政首長批太多公文是「不正常」，行政院長蘇貞昌（左2）17日在屏東受訪時表示，人民託付的就是「你要認真，在崗位上努力」。右起為農委會主委陳吉仲、屏東縣長潘孟安。中央社記者郭芷瑄攝　108年8月17日
高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬說行政首長批太多公文是「不正常」，行政院長蘇貞昌（左2）17日在屏東受訪時表示，人民託付的就是「你要認真，在崗位上努力」。右起為農委會主委陳吉仲、屏東縣長潘孟安。中央社記者郭芷瑄攝　108年8月17日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）高雄市長韓國瑜夫人李佳芬提到行政首長批太多公文是不正常，行政院長蘇貞昌今天在屏東接受媒體訪問表示，人民所選出的行政首長要記住「人民託付的就是你要認真」。

蘇貞昌今天出席屏東「感恩有您-台灣豬肉一級棒」活動，針對媒體詢問是否可以接受李佳芬的說法，他表示，人民所選出的行政首長都應該要記住，人民託付的就是「你要認真，在崗位上努力」。

他說，首長更要以身作則，如果上面的人不專心、不用心、不努力、不守住崗位，下面絕對螺絲掉滿地，一定會出各種事情，人民會大大失望。這也就是人民要求首長最起碼的努力跟責任，希望所有的首長都不要辜負人民的託付。

最近南部下大雨，韓國瑜認為「一級開設就會坐鎮高雄市」，媒體詢問蘇貞昌對於這樣的說法，他回答，作為首長，無時無刻都要記住對人民有承諾、有責任，不能視什麼樣的情況才在地方，而是分分秒秒都要全心全力在崗位上負責任，守住每一個方方面面，才不辜負人民所託。

對於韓國瑜稱自己每天至少批10份公文引來議論，李佳芬回應，文官體系是一個科層體制，就要看首長願不願意放權，應該要相信部下的能力，分層負責。如果事事都要事必躬親，底下人都要聽命行事、看臉色辦事，這不太好。韓國瑜比較傾向分層負責。（編輯：黃世雅）1080817

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