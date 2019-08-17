柯文哲指驕傲 黃國昌致歉：內疚難過

（中央社台北17日電）遭台北市長柯文哲質疑驕傲，時代力量立委黃國昌今天在臉書撰文，回憶台大救治他父親的過程指出，無論是否是誤會，責任都在他，他應該公開表達歉意，對於整個醫療團隊，真的只有滿滿的感謝。

柯文哲日前接受廣播專訪，被問到是否可能吸收黃國昌入黨時表示，「他不會給我吸收，他很驕傲的。」

黃國昌今天在臉書撰文提及他父親當時因病危轉入台大醫院救治的過程，他說，之所以會想起過去往事，是因為突然看到媒體報導，柯文哲提到第一次看到他，「那時候我見他，他都坐著，那我站著，那時候他很大牌」，他心裡覺得內疚、相當難過。

他說，他知道現在無論是政界還是媒體，不斷在捕風捉影地揣測，非常敏感。但當他看到協助救治父親的醫師，竟然有如此感受，做為一位一直心存感激的病患家屬，他必須清楚明達：無論是否是誤會，責任都在他，他應該公開表達歉意。

黃國昌表示，在加護病房內外照顧父親的那個月，他幾乎算是住在台大醫院，也因此親眼見證第一線醫護人員是如何地辛勞。這也是為什麼他進入立法院後，一直非常關心醫護人員的勞動權益。（編輯：楊玫寧）1080817