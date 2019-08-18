蔡總統：歷經困難打下基礎後 台灣會越來越好

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）尋求連任的總統蔡英文今天表示，她有決心守護台灣、保護民主，讓經濟持續穩定發展，大家共享經濟果實，經過困難打基礎的過程後，台灣會越來越好。

蔡總統今天到桃園出席「中壢慈惠堂瑤池金母聖誕參香祝壽」，由桃園市長鄭文燦陪同。

隨著選戰升溫，競選話題不斷，蔡總統今天在桃園，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜則在新竹跑行程，對於外界解讀藍綠在桃竹搶攻客家票源一事，總統受訪時強調「沒有」，她是按照既定行程規劃到桃園，而且政府對每個族群照顧都是一樣的。

總統致詞時也說，她有決心要守護台灣、保護民主，要讓經濟持續穩定發展，讓長者、年輕人都可以得到國家的照顧，讓大家共享經濟果實。

一旁陪同蔡總統的鄭文燦則說，蔡總統是歷來對客家地區建設、客家文化振興最用心的總統，「浪漫台三線」、桃竹苗地區的重大建設等，都是在蔡總統任內完成規劃、定案以及開工，包括中壢許多市民在內都有深切感受。至於其他的競選動作，他認為，對客家地區影響不會太大。

此外，一邊一國行動黨今天下午舉行成立大會，對未來將如何進行合作的議題，蔡總統認為，台灣是一個民主自由的社會，組黨是人民權利與自由，作為總統，她的責任就是要團結所有支持中華民國、支持台灣的人，一起保衛國家，讓國家發展更好。（編輯：林淑媛）1080818