赴桃園搶客家票 蔡總統籲客家人挺客家妹

（中央社記者葉素萍桃園18日電）總統蔡英文今天說，上任3年多的努力，沒有讓大家失望，她發揮客家人的硬頸精神，現在成果一樣樣拿出來，呼籲客家鄉親繼續挺「客家妹」，而「客家妹」也會繼續照顧客家人。

蔡總統一早到桃園參香，隨後出席民進黨的「2019硬頸台灣 客家峰會」開幕式致詞。

屏東出身的「客家妹」蔡總統致詞提到，客家人很團結，這3年多來，大家相挺客家妹；她做了很多改革，得罪很多人，很多人都對她有意見，過去打地基、打基礎時大家看到的是很多灰塵，看不到政績時，她知道客家鄉親還是最支持她，每次看到大家時，大家都對她說加油。

她說，3年多的努力，「我們沒有讓大家失望」；剛開始改革時，很多人不諒解，說她戰場開太多，但她不怕困難、堅持挑戰，現在成果一樣一樣拿出來，這就是客家人的硬頸精神。

蔡總統表示，今年台商回台的投資，從1月到8月已經有新台幣5400多億元，今年預估會有8000億元，這是歷史上最大的台商回流，若前幾年沒有做好準備，無法在這麼短時間引進、吸納這麼多台商回流。

她也提到，台灣經濟持續成長，雖然有時快、有時慢，但都持續累積成長，第二季的經濟成長率是四小龍第一名，日前主計總處上修今年的經濟成長率，因為第二季不錯，第三季會更好，第四季也會很好，全年經濟成長率會上修，「當其他國家在下修時，只有我們是在往上修」，主計總處的預估以及國際經濟預測機構都說，今年的台灣的經濟成長一定是四小龍的第一名。

蔡總統說，整體的台灣是有進步的，她也一定不會忘掉客家鄉親，照顧客家鄉親，傳承客家文化，是她從第一次競選總統以來長期堅持的政策。

蔡總統提到，2020對台灣是很重要的一年；她特別用客語強調，未來客家人是不是能夠繼續挺客家妹，而客家妹一定會照顧客家人，「大家一起努力打拚，一起牽成硬頸客家妹」。

民進黨主席卓榮泰強調，保存客家文化不是客家子弟的專利，是台灣人民共同的努力。讓出身客家的蔡總統連任，是客家子弟最大的責任。希望大家能夠發揮客家子弟堅忍不拔、硬頸的精神，把客家總統蔡英文的連任，當成首要任務。民進黨會與大家一起努力，拜託大家，讓蔡總統連任，也讓支持保存客家文化的民進黨，國會能過半。（編輯：蘇志宗）1080818