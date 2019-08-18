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侯友宜不接競總主委 林明溱：不合作乾脆退黨

最新更新：2019/08/18 15:33

（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）新北市長侯友宜未點頭接任韓國瑜新北市總統競選總部主委，林明溱今天表示，若不願意、不積極與黨合作，乾脆退出國民黨，不要在黨內「矯情」。

侯友宜以新北市政為主，未點頭接任中國國民黨總統參選人韓國瑜新北市競選總部主委。對此，林明溱昨天呼籲侯友宜「識大體」，要支持國民黨的總統參選人；侯友宜今天回應指出，「我非常識大體」，他識的大體就是400萬市民。

對於侯友宜說法，林明溱今天接受媒體聯訪時表示，黨內總統初選後，還有黨員不合作，讓地方基層相當痛心，身在國民黨的人，如果不願意、不積極與黨內合作，乾脆退出國民黨，不要留在國民黨內「矯情」，基層黨員看得非常討厭。

林明溱指出，國民黨一定要團結合作，才能被大眾欣賞，若國民黨不團結，會被「看破手腳」，這樣非常不好，呼籲所有藍營縣市首長配合黨中央政策，全力支持黨提名總統參選人韓國瑜，不能讓民進黨繼續執政。

地方人士表示，林明溱是忠貞國民黨員，黨內總統初選期間雖大力支持鴻海創辦人郭台銘，但韓國瑜出線後，即表態支持，並呼籲郭台銘信守「盡全力支持黨初選制度產生的候選人」的承諾，如今也對侯友宜未表態擔任競總主委而「開砲」，不令人意外。（編輯：戴光育）1080818

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