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王金平像狐狸惹議 柯文哲：當事人都沒說話

最新更新：2019/08/18 19:25
高雄市長韓國瑜18日建議台北市長柯文哲（圖），收回日前說前立法院長王金平是狐狸一事。柯文哲表示，當事人都沒說話了，非當事人這麼激動。（中央社檔案照片）
高雄市長韓國瑜18日建議台北市長柯文哲（圖），收回日前說前立法院長王金平是狐狸一事。柯文哲表示，當事人都沒說話了，非當事人這麼激動。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）高雄市長韓國瑜今天建議台北市長柯文哲，收回日前說前立法院長王金平是狐狸一事。柯文哲表示，當事人都沒說話了，非當事人這麼激動。同時也指出，狐狸是聰明的動物。

柯文哲上午到桃園市，出席「世界佛教青年僧伽會第16屆年會暨供佛齋僧大會」，中午則參加蘆竹區一場非公開行程的餐會，會後有媒體詢問，韓國瑜在新竹受訪指出，柯文哲日前曾說「王金平是狐狸」，建議柯文哲將這句話收回，「狐狸」2字對王金平來說是不可承受之重。

柯文哲聽到後訝異的表示，「哇，當事人都沒有說話了，非當事人這麼激動」，便上車趕往下一個行程，沒有再做解釋。

隨後，柯文哲在參拜大千宏願佛寺時又說，當初是在廣播節目受訪，他說自己是獅子，鴻海創辦人郭台銘是老虎，主持人黃暐瀚講你們一個獅子、一個老虎，王金平是蛇（因王金平生肖屬蛇），自己想說，怎麼用這種動物比喻王金平， 所以才會講狐狸，因為狐狸是聰明的動物。（編輯：林沂鋒）1080818

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