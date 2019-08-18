韓國瑜北上會吳敦義 邀曾永權任競選總部總幹事[影]

國民黨總統參選人韓國瑜18日與國民黨主席吳敦義會面，吳敦義（圖中講話者）表示，他跟韓國瑜、國民黨副主席曾永權對選情交換意見。中央社記者王承中攝 108年8月18日

（中央社記者王承中台北18日電）國民黨總統參選人韓國瑜今晚與國民黨主席吳敦義會面約一小時，吳敦義會後受訪表示，除對選情交換意見外，韓國瑜也拜託國民黨副主席曾永權擔任競選總部總幹事。

媒體追問，在未來的一週內是否與鴻海創辦人郭台銘會面，吳敦義說，「應該吧，不會拖太久」，明天他就會向郭台銘提出適當的時間；至於韓國瑜是否希望代為向郭台銘傳達意見，吳敦義說，「這個我不能講，我還要思考雙方、甚至三方的立場」。

韓國瑜原訂14日晚上北上與吳敦義餐敘，商討選戰分工，但因消息曝光臨時取消。媒體形容「吳韓會」破局。對此，國民黨中常委姚江臨日前受訪時說，沒有破局，只是延期而已。

韓國瑜今天在結束新竹的走訪行程後，隨即驅車北上，在晚上7時40分許抵達國民黨中央黨部，與吳敦義，以及國民黨副主席兼秘書長曾永權會面。而在晚上8時30分許，吳敦義在隨扈的簇擁下離開，並未受訪，但見媒體仍未散去，吳敦義便又驅車回到中央黨部，接受媒體採訪；韓國瑜則在吳敦義受訪的同時，從國民黨中央黨部地下停車場搭車離開。

吳敦義受訪表示，他今晚跟曾永權、韓國瑜一起吃便當，對當前的選情交換一些意見，韓國瑜也拜託、希望曾永權能夠擔任競選總部的總幹事。他則向曾永權表示，要好好思考，如果接受就要承擔責任。

韓國瑜也非常關心吳敦義何時與郭台銘見面，希望能夠增進團結，吳敦義指出，雖他拜託國民黨副主席郝龍斌代為溝通，但郭台銘還是希望能跟他本人面談，他會好好思考該如何促進團結，是否能達到目標，現在不能說太滿。

媒體追問，在未來的一週內否與郭台銘會面，吳敦義表示，「應該吧，不會拖太久」。他說，明天他就會向郭台銘提出適當的時間，如果郭台銘也可以，雙方就可以見面。

對於韓國瑜是否希望代為向郭台銘傳達意見，吳敦義說，「這個我不能講，我還要思考雙方、甚至三方的立場，我要思考一下才行。」

另外，吳敦義指出，韓國瑜在會面中也提到美國在台協會（AIT）已正式邀請訪美，他跟曾永權也都鼓勵韓國瑜去。對於新北市長侯友宜未點頭接任韓國瑜新北市總統競選總部主委，吳敦義表示，韓國瑜都表示尊重，他當然也尊重。

吳敦義表示，蔡政府執政3年多，讓許多國人非常失望，不僅兩岸緊張，經濟也沒有進步，台灣的國際地位也不好，社會治安也不理想，他當然希望國民黨能夠重返執政，因此2020年總統大選非常重要，國民黨提名的立委也非常重要，希望國民黨能夠團結一致，共同達成重返執政的目標。（編輯：林孟汝）1080818

國民黨總統參選人韓國瑜18日晚間在中央黨部與國民黨主席吳敦義會面，吳敦義（中）會後出面說明。中央社記者謝佳璋攝 108年8月18日