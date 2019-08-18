固守客家票 韓國瑜半個月密集走訪桃竹17宮廟

（中央社記者王承中台北18日電）國民黨總統參選人韓國瑜以客家女婿身分，積極鞏固傳統挺藍的客家票源，繼3日參拜桃園9間宮廟，今天又一口氣拜訪新竹8間宮廟，半個月已密集走訪桃竹17間宮廟，勤跑客家區爭取選民支持。

桃竹苗地區傳統上被視為藍營票倉，但民進黨籍桃園市長鄭文燦去年以壓倒性的票數連任成功，客家人出身的總統蔡英文，任內推出「浪漫台三線」、「客家話正式立法成國家語言」及「成立全國性的講客廣播電台」等政策，在客家議題上著力甚深，使得客家族群長期挺藍的政治版圖可能鬆動。

為了固守客家票源，韓國瑜8月份也密集走訪桃園新竹，繼3日桃園大造勢之後，今天走訪新竹市和新竹縣8間宮廟，包括新竹縣竹北天后宮、湖口顯聖宮、新豐永寧宮、關西太和宮、竹東惠昌宮、新竹市開台金山寺、新竹武聖廟、新竹天公壇；中午則到新竹縣黨部用餐，晚間在新竹市黨部座談。

韓陣營幕僚表示，客家族群傳統上還是偏藍，除桃園縣外，新竹縣、苗栗縣仍是由國民黨執政，且三地的市議員仍是國民黨占多數。不過，雖然國民黨在客家群族中仍稍佔優勢，但卻不能掉以輕心，未來也要提出貼近客家族群的政策，鞏固票源。

韓陣營幕僚指出，由於韓國瑜擁有客家女婿的身份，對韓國瑜在爭取客家選票上加分不少，未來也會建議韓國瑜與客家鄉親座談時能多說幾句客家話，或是唱客家民謠，來拉近與客家族群的距離。

國民黨立委吳志揚表示，上次立委選舉，國民黨雖然在桃園只剩兩席立委，但都位於客家人佔多數的選區，顯示客家族群還是較支持藍軍。他認為，擅長搞族群對立的民進黨，並不符合客家群族的胃口。

地方人士表示，相對於挺蔡總統、台北市長柯文哲，目前客家群族挺藍的力量還算穩健，韓國瑜又有客家女婿的身份，只要黨內不分裂，加上認真經營，應該票可以開得不錯。（編輯：楊凱翔）1080818