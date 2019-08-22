蔡總統：長照2.0將推升級版 強化住宿機構照顧

（中央社記者張茗喧台北22日電）總統蔡英文今天說，衛福部近日除了推出結合長照與醫療的「居家失能個案家庭醫師照護方案」外，也規劃「長照2.0升級版」，強化住宿式機構照顧服務，待行政院審查後就能拍板定案。

中華民國醫師公會全聯會今天舉辦記者會，宣布「居家失能個案家庭醫師照護方案」正式起跑，蔡總統也出席表示支持。

蔡總統致詞時表示，這次推動的新方案是非常重要的里程碑，是結合醫療與長照2.0的創新服務，長照2.0是目前政府上任以來，看見台灣社會老化速度愈來愈快，過去的長照1.0已不足以因應，必須有新的應對方案，提供更密集、周到的長照服務，因此她上任後努力修法、籌措經費推動至今的重要政策。

蔡總統說，過去實施10年的長照1.0方案，累計服務約19萬人次，反觀長照2.0僅服務3年，累計服務量已突破28萬人次，不僅是長照2.0擴大服務項目、對象的成果，也顯示有愈來愈多人需要被照顧。

此外，長照服務在即時性上也有所進步，蔡總統指出，以往病人從出院、回家到取得長照，大概得花上2個月，經過長照2.0努力，以及和醫院、長照人員合作，如今患者從出院到取得長照服務僅需7.33天就能得到長照服務。

蔡總統認為，7月19日上路的「居家失能個案家庭醫師照護方案」相當重要，不僅可落實家庭醫師，也和長照結合，讓高齡人口更健康，不論罹患慢性病或失能，都能在家中得到必要的醫療照顧，也透過定期訪視，讓醫護團隊更瞭解個案的狀況與需求。

此外，未來長照2.0也將推出升級版，蔡總統說，過去也許有人聽過政府要提出長照3.0的規劃，但如今已拍板命名為「長照2.0升級計畫」，除了居家照顧、社區照顧外，將更加著重住宿式機構照顧，對於病患、病患家屬及提供照顧的人員更好的服務，提升品質、降低負擔，目前規劃已大致完成，有待行政院審查後就能拍板定案。（編輯：張芷瑄）1080822