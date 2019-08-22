陳副總統：重啟核四假議題 另一種意識型態

（中央社記者溫貴香台北22日電）副總統陳建仁今天說，重啟核四的主張是假議題，並質疑不顧人民的生命財產安全，不願積極尋找其他可替代石化燃料的綠色能源，一心一意只想發展核電的心態與做法，難道不是另一種意識型態。

中國國民黨總統參選人韓國瑜日前提出能源政策，強調在「人民同意、安全無憂」2個前提下，一定重啟核四，引發討論。

陳副總統下午在臉書發文表示，最近，又有總統候選人提出重啟核四的主張，但就如同許多人所說的，核四重啟相當困難，已是一個假議題，光是核廢料處理就無法解決，如何重啟。

副總統表示，更重要的是，根據經濟部嚴謹的推估，在2030年之前台灣的供電都相當穩定，新電廠、綠色能源都依照既定的進度持續開發之中，況且過去3年新電源的開發量相當於4部核二機組，根本不會有缺電的問題，既然不缺電，又何需重啟核四。

副總統說，有人批評政府以意識型態處理能源問題，但不顧人民的生命財產安全，不願積極尋找其他可替代石化燃料的綠色能源，一心一意只想發展核電的心態與做法，這難道不是另一種意識型態。

經濟部做出「重啟核四N年+N元誰想滿買單？」多張圖卡列出四點理由包括團隊已解散、設備難更新、原廠意願待商榷、工期與經費未知數；核廢料無法處理；台灣不缺電盤點至2030年都供電穩定等。

副總統感謝經濟部做出這麼簡單易懂的圖卡，讓國人可以了解當前台灣能源問題的現況，特別透過臉書和國人分享。（編輯：楊凱翔）1080822