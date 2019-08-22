聲援香港 徐國勇翁章梁臉書發遮右眼照片

內政部長徐國勇（左）與嘉義縣長翁章梁等人，22日在臉書發出遮住右眼的照片，響應Eye for Hong Kong Campaign活動，力挺香港。（左圖取自facebook.com/tommyhsu47，右圖取自facebook.com/onlychiayi）

（中央社記者蘇龍麒台北22日電）內政部長徐國勇、嘉義縣長翁章梁等人，今天都在臉書發出遮住右眼的照片，響應Eye for Hong Kong Campaign活動，力挺香港。徐國勇說，「民主自由是我們的靈魂，不要讓靈魂之窗被遮蔽了」。

包括徐國勇、翁章梁、民進黨立委林靜儀、李俊俋、許智傑等人，今天都在臉書上貼出遮住右眼的照片，聲援香港。

徐國勇貼出以衛生紙遮住右眼的照片，他表示，「民主自由是我們的靈魂，不要讓靈魂之窗被遮蔽了」。

許智傑則是以手遮住右眼，並寫下「聲援香港！香港加油！」他並標註了包括李俊俋在內的多名民進黨立委、高雄市議員等。

許智傑也貼出Eye for Hong Kong Campaign規則，請大家一起響應用手掩蓋眼睛自拍，上傳至Facebook（臉書）、Instagram（IG）、Twitter（推特）等各大社交網站，並標註至少3個香港朋友及2個海外朋友，透過網路聲援遭警察射爆眼的女子及支持香港民主抗爭。

李俊俋受訪時指出，這是一個由國外發起的活動，他被許智傑標註，因此響應這個活動外，也標註他人來力挺香港。

李俊俋說，香港追求民主自由，與台灣的理念一樣，因此他力挺香港，希望香港事件盡快落幕，香港民眾也能享有民主自由的權利。（編輯：林興盟）1080822