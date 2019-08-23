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郭柯王首度同框
鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、立法院前院長王金平23日首度在公開場合同框，以行動證明郭柯王結盟尚未破局，合影時更相互握手，3人輪流站中間位置。
郭柯王首度同框
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郭柯王首度同框1/6

郭柯王首同框 握手證明結盟未破局

最新更新：2019/08/23 13:29
台北市長柯文哲（左）、鴻海創辦人郭台銘（中）、國民黨立委王金平（右）23日在台北八二三砲戰紀念公園，同台出席八二三砲戰紀念音樂饗宴，互相握手合影。中央社記者徐肇昌攝 108年8月23日
台北市長柯文哲（左）、鴻海創辦人郭台銘（中）、國民黨立委王金平（右）23日在台北八二三砲戰紀念公園，同台出席八二三砲戰紀念音樂饗宴，互相握手合影。中央社記者徐肇昌攝 108年8月23日

（中央社記者梁珮綺台北23日電）台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘及國民黨立委王金平首度在公開場合同框，以行動證明郭柯王結盟尚未破局，合影時更相互握手，3人輪流站中間位置。

台北市兵役局上午在八二三砲戰紀念公園舉辦「八二三砲戰紀念音樂饗宴」，並邀請郭台銘、王金平參加，儘管郭柯王沒有一同受訪，但是，3人會後與戰機合影，且出席活動的口徑一致，稱8月23日具有歷史意義。

王金平約8時55分左右抵達，其次是郭台銘，最後是柯文哲，不過，由於現場媒體眾多，彼此推擠，導致柯文哲難以從公園入口走到位置上，活動也因此晚了10來分鐘才開始，引發意外小插曲。

台北市長柯文哲（前右）、鴻海創辦人郭台銘（前中）、國民黨立委王金平（前左）23日在台北市八二三砲戰紀念公園，出席八二三砲戰紀念音樂饗宴活動。中央社記者徐肇昌攝 108年8月23日
台北市長柯文哲（前右）、鴻海創辦人郭台銘（前中）、國民黨立委王金平（前左）23日在台北市八二三砲戰紀念公園，出席八二三砲戰紀念音樂饗宴活動。中央社記者徐肇昌攝 108年8月23日
台北市長柯文哲（前右）、鴻海創辦人郭台銘（前左）23日上午出席八二三砲戰紀念音樂饗宴，兩人在會場交換意見。中央社記者徐肇昌攝　108年8月23日
台北市長柯文哲（前右）、鴻海創辦人郭台銘（前左）23日上午出席八二三砲戰紀念音樂饗宴，兩人在會場交換意見。中央社記者徐肇昌攝　108年8月23日

值得注意的是，3人在活動期間互動少，僅見郭、王交頭接耳，而柯文哲則在致詞結束、走下舞台時，向郭台銘說「你要習慣這些媒體，我都叫他們鯊魚」，但3人在戰機前合照時，輪流站中間位置，也緊緊握手，以行動證明結盟未生變。

柯文哲致詞時，還特別感謝郭台銘、王金平2名特別來賓共襄盛舉，讓這場盛會更有意義。

由於場地狹小，現場也一片混亂，台灣國辦公室主任陳峻涵在活動尾聲衝到舞台前，高喊「政治小三！說謊市長！」國民黨議員吳世正則向郭台銘喊話，要郭台銘「誠信至上拒絕柯文哲」，因關公義薄雲天抗曹營。

此外，現場也有民眾遞送一封「郭總裁親啟」牛皮紙袋給郭台銘，也有人高喊「郭董選總統」，另有民眾不甘示弱，喊「韓國瑜選總統」。（編輯：李錫璋）1080823

台北市長柯文哲（後左3）23日在台北出席八二三砲戰紀念音樂饗宴，遭到抗議人士拉標語抗議，維安人員上前將人帶走。中央社記者徐肇昌攝 108年8月23日
台北市長柯文哲（後左3）23日在台北出席八二三砲戰紀念音樂饗宴，遭到抗議人士拉標語抗議，維安人員上前將人帶走。中央社記者徐肇昌攝 108年8月23日
鴻海創辦人郭台銘（中）、國民黨立委王金平23日上午在台北市八二三砲戰紀念公園出席八二三砲戰紀念音樂饗宴，兩人握手時，媒體搶拍。中央社記者徐肇昌攝　108年8月23日
鴻海創辦人郭台銘（中）、國民黨立委王金平23日上午在台北市八二三砲戰紀念公園出席八二三砲戰紀念音樂饗宴，兩人握手時，媒體搶拍。中央社記者徐肇昌攝　108年8月23日
鴻海創辦人郭台銘（右）、國民黨立委王金平（左）23日在台北出席八二三砲戰紀念音樂饗宴，席間郭台銘與王金平交換意見。中央社記者徐肇昌攝 108年8月23日
鴻海創辦人郭台銘（右）、國民黨立委王金平（左）23日在台北出席八二三砲戰紀念音樂饗宴，席間郭台銘與王金平交換意見。中央社記者徐肇昌攝 108年8月23日
台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、國民黨立委王金平23日在台北市八二三砲戰紀念公園，出席八二三砲戰紀念音樂饗宴，大批媒體擠爆現場，失控推擠。中央社記者徐肇昌攝 108年8月23日
台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、國民黨立委王金平23日在台北市八二三砲戰紀念公園，出席八二三砲戰紀念音樂饗宴，大批媒體擠爆現場，失控推擠。中央社記者徐肇昌攝 108年8月23日
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