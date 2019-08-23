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首頁 / 政治

F-16V軍售案國台辦批寡廉鮮恥 總統：中國失言

最新更新：2019/08/23 12:32
總統蔡英文（前）23日到金門太武山公墓，主持「八二三戰役61週年」公祭暨追思活動，典禮結束後表示，沒有當年八二三的奮戰，就沒有自由民主的中華民國台灣；和平需要國防，有決心與信心保護與守護台灣民主與主權，且會對區域和平穩定做出貢獻。中央社記者郭日曉攝 108年8月23日
總統蔡英文（前）23日到金門太武山公墓，主持「八二三戰役61週年」公祭暨追思活動，典禮結束後表示，沒有當年八二三的奮戰，就沒有自由民主的中華民國台灣；和平需要國防，有決心與信心保護與守護台灣民主與主權，且會對區域和平穩定做出貢獻。中央社記者郭日曉攝 108年8月23日

（中央社記者溫貴香金門23日電）美國對台出售F-16V戰機，中國國台辦批民進黨「寡廉鮮恥」，總統蔡英文今天表示，中國失言，加強自我防禦能力是正當性很高的事情，期待中國能做一個好鄰居。

蔡總統上午赴金門太武山公墓主持「八二三戰役61周年」公祭暨獻花典禮活動，由國防部長嚴德發、陸軍司令陳寶餘上將、金防部指揮官賀政中將與金門縣長楊鎮浯陪祭，向英勇殉國將士上香、獻花，表達哀悼與緬懷。

蔡總統會後表示，沒有當年八二三的奮戰，就沒有自由民主的中華民國台灣；和平需要國防，有決心與信心保護與守護台灣民主與主權，且會對區域和平穩定做出貢獻。

美國對台出售F-16V戰機，中國國台辦22日發布新聞稿批民進黨罔顧台灣同胞福祉利益，寡廉鮮恥。蔡總統今天受訪表示，中國失言；加強自我防禦能力，讓民主自由生活方式確保，是正當性很高的事情，期待中國能做一個好鄰居。

總統也說，中國要將一國兩制台灣方案強推給台灣人民，這是所有台灣人不能接受的事情，大家要團結，共同守護民主自由。（編輯：林孟汝）1080823

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