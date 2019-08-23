再邀民進黨對談 徐永明：隨時可談愈快愈好

（中央社記者陳俊華台北23日電）時代力量黨主席徐永明今天說，時代力量願意和民進黨對談，內容、方式、時間、地點都沒問題，尤其時間愈快愈好；在對方已經提名的區域，時力會單方面表達善意，暫停徵召作業。

徐永明上午受訪表示，他才剛接任黨主席，就遇到民進黨提名立委的動作，當然要聲明「深表遺憾」，但時力願意談、隨時可以談，內容、方式、時間、地點都沒問題，尤其時間愈快愈好，無論是選區、政策等，都希望能跟民進黨主席卓榮泰繼續談，「邱（顯智）主席談出來的結果，絕對是邱規徐隨」。

徐永明進一步表示，民進黨不必擔心，時力是有誠意要談的，昨天聲明表示遺憾，是因為當時講好對方已經有提名的選區先不動，「時力會單方面表達這樣的善意」，像是台北市松山區時力內部也有人表達參選意願，但徵召作業會暫停，希望趕快跟卓榮泰對談。

徐永明說，民進黨可以等他上任後喘一口氣再來談，不必急著提名，也主動希望能跟民進黨對談，當初看到民進黨提名台北市議員許淑華參選台北市信義南松山區立委時，他「嘆了一口氣」，雙方好不容易有對談基礎，雖然黨內有些變化，但絕對會繼續談下去。

徐永明表示，未來還是有一些協商方式，「深表遺憾」跟「開戰」還是有一些距離，接下來他也希望與其他第三勢力政黨像是社會民主黨、綠黨有一些請益、拜會之旅，第三勢力小黨應該一起合作、互相支持。

媒體詢問，民進黨指汐止選區是時力「讓給國民黨」，徐永明說，這說法是很不尊重的，「我也不會說民進黨在松山區提名是禮讓蔣家」，政黨間要彼此尊重，時力在汐止的候選人非常扎實，擔任立委辦公室主任4年多，大小場合都去過，是有基礎的。

時代力量也透過新聞稿指出，徐永明重申，兩黨主席隨時可談，時代力量再次公開邀請卓榮泰主席對談，時間、地點、內容和方式完全沒有限制，時程「愈快愈好」。（編輯：李信寬）1080823