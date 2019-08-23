韓國瑜指遭監控 陳其邁：勿拉低總統大選格調

行政院副院長陳其邁（中）23日出席INSIDE未來日發表「5G與台灣產業鏈的緊密關係」演說，會前受訪表示，5G對台灣資通訊產業相當重要，尤其在半導體和未來的應用服務，台灣都有很強的實力。中央社記者吳家豪攝 108年8月23日

（中央社記者吳家豪台北23日電）高雄市長韓國瑜自爆座車可能被裝追蹤器、質疑遭國家機器監控，行政院副院長陳其邁今天對此表示，如果沒有證據就是抹黑，不希望總統大選用抹黑、造謠方式，變成低格調的選舉。

陳其邁今天出席INSIDE未來日發表「5G與台灣產業鏈的緊密關係」演說，並表示5G對台灣資通訊產業相當重要，尤其在半導體和未來的應用服務，台灣都有很強的實力；台灣產業已搶下全球5G商機的「早鳥票」，預期到2035年台灣可創造的5G總產值將高達1340億美元（約新台幣4.2兆元）。

高雄市長韓國瑜日前表示，座車可能被裝追蹤器，同時指稱國家機器動得很厲害。

針對韓國瑜的指控，陳其邁在INSIDE未來日演說前受訪時嘆了一口氣表示，他是選舉的過來人，也是受害者，先前他參加高雄市長候選人政見發表會時被質疑戴耳機，後來證明是子虛烏有，同一天有100多篇在PTT和網路上攻擊他的文章，這都是網軍有系統的作為，這種抹黑的做法，都是選舉的奧步。

陳其邁指出，韓國瑜是總統候選人，不是網路鄉民或酸民「隨便講講就算了」，這麼嚴重的指控需要提出證據，如果沒有證據就是抹黑。陳其邁希望他自己是選舉中惡質抹黑的「最後一個受害者」，不希望總統大選用這種抹黑、造謠，變成低格調的選舉，相信選民會有智慧做決定。

媒體追問是否認為韓國瑜自導自演，陳其邁表示，他並不清楚，但強調指控別人要有證據，如果沒有證據、無端指涉，只會傷害他人。

針對韓國瑜留在高雄防颱、取消原定25日外地國政行程，陳其邁認為，這次颱風直接從南台灣進來，希望不只是韓市長，包括南部各首長應該要繃緊神經、上緊發條，因為颱風過後的西南氣流會帶來強降雨，對各地尤其是山區都會衍生土石流等不同程度的傷害，多一分準備就會少一分傷害。

他說，這次颱風對台灣的影響是全面性的，不管選舉或不選舉，不管藍綠都要堅守崗位；首長留在工作崗位照顧人民，而且人民有需要時找得到市長，這是「天經地義、最起碼的要求」。（編輯：林興盟）1080823