傳將參選 郭辦：現階段思考如何對經濟有貢獻

（中央社記者余祥、蘇龍麒台北23日電）郭柯王今天首度公開合體，隨後傳出結盟已經成形。郭台銘辦公室表示，上午活動結束收到各方回響，但僅止於參考而已，聆聽並深思如何為台灣經濟發展作出貢獻，才是現階段郭台銘思考的主要方向。

台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘及前立法院長王金平上午首度在「八二三砲戰紀念音樂饗宴」同框，以行動證明郭柯王結盟尚未破局。

外傳「郭柯王」結盟合作「鐵三角」確定成形，郭台銘預計8月底、9月初將正式宣布參選總統；競選架構方面，不再堅持選「正」的前立法院長王金平可能出任郭的競選總部主委或榮譽主委，競選總幹事則屬意由台北市長柯文哲擔任。

對此郭台銘辦公室表示，今天上午的活動結束後的確聽到了很多來自各方的迴響，甚至包括一些人事方面的建議，但這些來自四面八方不同層次的意見對郭台銘來說還是僅是參考而已，聆聽並深思如何為台灣經濟發展做出貢獻才是現階段郭台銘思考的主要方向。

郭台銘也在臉書上分享對八二三戰役的想法，並po出自己在忠烈祠的照片，郭台銘特別提到，今天的音樂會，媒體大量觀注柯、王和他，有些模糊了焦點，他要向所有參與紀念活動的來賓和老兵將士們致歉，但能大量讓所有同胞憶起八二三的歷史，正視八二三對中華民國的意義是用生命捍衛「反併吞」，不讓部分政客把「反併吞」拿來當成選舉消費，這非常重要。

郭台銘說，他是22期預官，在金門的空軍高炮服役，當時在八二三之後經歷「單打雙不打」的日子，官兵們都學會了聽砲轟炸的落點，若來不及跑，躲在先前的砲點相對安全，但只要感受過砲彈從腦袋上飛過，一輩子都會記住，當兵不是做做伏立挺身的營隊活動，戰爭的殘酷也不是用嘴巴就能逞強應付。

郭台銘說，61年前的「八二三砲戰」，先烈們在金門煙灰與血紅晚霞交織的天空下犧牲了自己的生命，捍衛了中華民國，保護了臺灣，換來了臺灣經濟起飛、走向繁榮的基礎。八二三的勝利讓中華民國成為自由民主的堡壘，燈塔，中華民國的定義有其歷史的傳承與內涵，不容改變。

郭台銘強調，八二三戰役不是為了保衛哪個黨而戰。在大家共同的記憶裹，在前線，他們知道一起共同守護的是「中華民國」、守護的是共同的家園，在此為獻出寶貴生命的先賢先烈致敬，也為第一線的國軍致敬。

國民黨副主席郝龍斌上午主持廣播節目時表示，柯文哲舉辦八二三活動，是欺騙選票、欺騙選民、是非常無恥的行為。郝龍斌說，柯文哲這次辦活動，絕對不是感念當初參戰的將士與烈士的家屬，因為活動並沒有邀請這些人來，而是邀請郭台銘、王金平參加活動，柯文哲做這件事完全是政治考量、選票考量。（編輯：楊凱翔）1080823