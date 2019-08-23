柯文哲談2020 蔡總統郭台銘都要交國政考卷

（中央社記者陳怡璇台北23日電）台北市長柯文哲今天表示，前鴻海精密工業股份有限公司董事長郭台銘如果有意選總統，應以總統蔡英文為基準點，說服人民會做得更好；他也在等蔡總統「交卷」。

柯文哲接受壹電視「十點上新聞」節目主持人陳雅琳專訪表示，民主進步黨內部一直有接觸他，如民進黨主席卓榮泰就與他的核心幕僚蔡壁如有聯繫。

他說，9月17日前，他等著看蔡總統交出的國政考卷，希望能把台灣改變到更好的方向。

至於是否選總統，柯文哲表示，9月17日有登記就有、沒登記就沒有，「本來就很不想選」。

如果獨立參選，中央選舉委員會規定9月13日到17日受理申請為總統選舉被連署人。

外界關注與郭台銘的互動，柯文哲表示，如果以蔡總統施政表現為基準點，郭台銘應說服人民會做得更好，「等他交考卷啊，想必他很認真在準備答案」。

他說，依目前民意調查，如果只剩蔡總統與中國國民黨總統參選人韓國瑜參選，「芒果乾」將大勝「發大財」，但這不是蔡總統做得好，而是「韓國瑜實在考得太爛」。韓國瑜已自亂陣腳，且韓粉太具侵略性、難引起共鳴，只會讓韓國瑜聲勢越來越扣分。（編輯：李明宗）1080823