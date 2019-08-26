訪視澎湖 蔡總統:不同政策上實踐台灣價值

（中央社澎湖26日電）總統蔡英文今天視察澎湖「中正、永安、跨海大橋改建工程」，隨後前往「保安宮」參香。她提到自己的「台灣價值」時表示，已展現在很多不同的政策及事務上的處理，實踐她的台灣價值。

蔡總統參香結束後接受媒體聯訪，對於台北市長柯文哲反問「台灣價值」，蔡總統回應表示，她當年提「台灣價值」，是善意提醒柯市長，因為有些民眾希望他能夠說清楚，她沒有要把它當作是一張考卷。

而她的「台灣價值」，已展現在很多不同的政策及事務上的處理上。比如說，對「一國兩制台灣方案」的回應、對香港「反送中」運動的態度，還有擔任總統以來，捍衛台灣民主自由的生活方式。在國防事務上，她也著力很深，希望強化自我防衛的力量，這些都在在展現出她的台灣價值。

被問到「香港警員親屬集會籲勿把警察當政治擋箭牌」，蔡總統說，希望這一項運動是和平理性，同時也希望香港政府在應對時，必須要和平理性。呼籲參與這個運動的香港朋友，要注意自身的安全。香港政府在處理時，必須回歸和平理性，與人民對話來解決問題，對於香港人所期待的民主自由，港府必須有所回應。

針對永和警衛室內衛主任林國欽是否調職回軍，蔡總統指出，私菸案發生到現在，採取態度都是一樣的「不迴避、不護短」，會嚴肅面對這個問題。在前階段的行政調查，沒有像司法機關的調查權；現在調查結果出來，行政部門就必須做後續的處理，國安局長邱國正已著手處理，國安局會做後續說明。

蔡總統上午抵達澎湖聽取澎湖縣政府工程處長蔡有忠介紹中正、永安、跨海大橋改建歷程，並視察現況，隨後至保安宮參香，祈求台灣五穀豐收、國運昌隆，受到遊客及在地鄉親的熱烈歡迎。

蔡總統提到交通部的秋冬旅遊計畫裡，外島有加碼補助，希望大家可多多利用自9月1日開始的秋冬旅遊補助計畫到澎湖來玩，因為「澎湖真的很好玩」。包括行政院政務委員張景森、交通部長林佳龍、內政部長徐國勇、澎湖縣長賴峰偉及民進黨立委楊曜都出席今天活動。(編輯:孫承武)1080826