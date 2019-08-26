韓國瑜演講中英文夾雜 蘇貞昌：被美國人笑死

（中央社記者顧荃台北26日電）高雄市長韓國瑜日前到美國商會演講，中英文夾雜的演講方式引發討論。行政院長蘇貞昌今天表示，若是小女生講很可愛，但是國民黨提名的總統參選人，就沒有這麼可愛，「讓美國人笑死了」。

蘇貞昌下午出席兒童文學作家幸佳慧見面會，會後受訪時，媒體詢問他對韓國瑜中英文夾雜被網友戲稱為「晶晶體」上身有何看法。

蘇貞昌回應，這是一種流行，例如「我很busy，有很多things要do」，小女生這樣講滿可愛，但是國民黨提名的總統參選人在美國人面前這樣講，他覺得就沒有這麼可愛，「讓美國人笑死了」。

對於外傳韓國瑜將調整競選策略，只回應總統層級問題，蘇貞昌說，韓國瑜固然是國民黨的總統參選人，但也是高雄市現任市長，對於人民或媒體要了解的問題，應該回答的問題，恐怕不能因為是總統參選人，就有些回答、有些不回答，這不符合人民的期待。

針對韓國瑜日前拋出重啟核四議題，蘇貞昌表示，他當過屏東縣長和台北縣長，最了解核電廠帶給台灣的災害與核廢料問題。日本福島核災後，前總統馬英九在任內封存核四，燃料棒也送回美國，韓國瑜竟然還說要重啟核四，「真不知道從何說起」，怪不得新北市長侯友宜會說這是假議題。

另外，談到美中貿易戰，蘇貞昌說，美國與中國是世界兩大經濟體，美中貿易衝突絕對會影響全球經濟。台灣因為有相當基礎、政府謹慎應對，到目前為止都因應得很好，但還是要戒慎恐懼，由專案小組緊盯局勢，絕不敢掉以輕心。

對於美國軍售台灣F-16V戰鬥機，蘇貞昌指出，美國落實履行對台六項保證，台灣有非常急迫的國防跟防衛需求，在總統蔡英文努力下，繼多年前採購F-16A/B戰機後，現在買到F-16V，這是非常大的突破，加上前陣子購買的戰車、火箭跟飛彈等，對台灣防衛非常重要，感謝美國願意加強台灣的自衛能力。

蘇貞昌說，唯有展現堅定的自我防衛決心跟能力，才能守住主權跟安全，將在美國國會正式通過售台F-16V後，將特別預算案送到立法院。他很欣慰看到國民黨總統參選人韓國瑜和朝野黨團也都表示肯定，舉國一致保護國家、主權與人民。（編輯：楊玫寧）1080826