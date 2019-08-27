小編忙加班回應留言 侯友宜：謝謝努力

新北市長侯友宜（中）在核四及是否挺韓等議題上，常有網友到侯的臉書留言批評，讓小編常忙到加班回應，侯友宜27日受訪時特別對小編們的努力表達感謝。中央社記者王鴻國攝 108年8月27日

（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市長侯友宜在核四及是否挺韓等議題上，常有網友到侯的臉書留言批評，讓小編常忙到要加班回應說明，侯友宜今天接受媒體聯訪時特別對小編們說聲「謝謝小編的努力」。

侯友宜未表態接國民黨總統提名人韓國瑜新北市競選總部的主委，又駁韓重啟核四政見是假議題，使得臉書常遭不同立場的網民貼文批評，而市府各局處小編也都群起上網回應及說明。

只是對不分平日、假日或上下班時間的留言，也讓市府小編有些難以招架，甚至有媒體報導小編也抱怨說要加班回應，甚至連下班也要做這些事情。

侯友宜今天出席「前瞻永續．宜居新北」產業論壇，接受媒體聯訪時特別表示，小編們真的非常辛苦，「我非常謝謝我們小編的努力」。

侯友宜表示，「我們的小編非常的可愛喔」，因為他的臉書都是市政為主軸，其他人有不一樣的思維及想法，小編都會很清楚的來做轉達，讓大家能夠了解整個政策的作法。

侯友宜下午出席市政活動後再被媒體問到小編努力回覆的問題表示，小編們平常在市政宣傳說明的工作上就很忙，回應內容也精準到位，幾乎不眠不休，因此，他對小編們的辛苦致上12萬分的感謝。

侯友宜表示，謝謝很多人到他的臉書留言，不管是有任何看法，他都表示歡迎，有任何指教，他也都心存感謝。小編平時工作就很積極及負責任。媒體詢及部分網友留言內容是否太過激烈，侯友宜表示，尊重別人意見，也謝謝他們在表達意見的同時也能了解新北市政情形。

至於是否接韓國瑜新北競總主委等問題，侯友宜都表示市政優先的態度，「目前我以拚市政為最主要優先，我還是以市政優先」，離選舉還很久，他現在努力做好自己的角色，讓他的工作、市政能夠讓民眾得到滿滿的支持。（編輯：方沛清）1080827