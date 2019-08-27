減少訴訟成效優異 副總統頒獎調解委員

（中央社台北27日電）副總統陳建仁今天頒獎表揚調解委員，他說，鄉鎮市調解機制「以調解替代訴訟」，迅速化解紛爭，去年調解成立者有11萬2000件，成立比率高達80%，創歷年新高。

內政部上午舉行「107年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」，陳副總統、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、法務部次長陳明堂等人出席。

陳副總統致詞時表示，為推動訴訟之外紛爭解決的機制，紓減訟源，早在民國44年就建立鄉鎮市的調解制度，並予以法制化。鄉鎮市調解制度最大的特色，就是由地方上的人來解決地方上的事，「以調解替代訴訟，以溝通疏解對立」，將大事化小、小事化無，以達到迅速息訟止爭，創造和諧社會的目的。

陳副總統指出，目前全國有4008位調解委員，平均每位調解委員調解件數達35件。此次接受表揚的450位受獎人，不論是獨任、協同、轉介調解案件，處理件數都高達百件以上，甚至有上千件，實在非常不簡單。去年鄉鎮市區調解委員會辦理調解業務結案總計超過14萬件，調解成立者有11萬2000件，成立比率高達80%，創歷年新高。

副總統說，為鼓勵調解績優人員，每年都舉辦表揚大會，此外，為感謝資深調解委員長期奉獻於調解工作的辛勞，自105年起，特別就年資滿30年以上的資深調解委員頒發總統感謝狀，以表達總統的感謝與肯定，這次共有14名資深委員獲頒總統感謝狀，年資最久的更高達34年，為了地方的和諧奉獻一輩子，相當令人感佩。

蘇貞昌致詞時說，他過去學法律，也曾擔任律師，深知社會如何息訟止爭。若無調解制度及調解委員居中協調，會耗費更多的社會成本；因為有調解委員，讓台灣更少訟爭。蘇貞昌也向台下一鞠躬，表達他的感謝。

蘇貞昌指出，為減少訴訟案件發生，調解委員在調解過程中，協助當事人釐清問題，並非僅講求證據、道理及法條。他肯定所有獲獎的調解委員，不僅是瞭解法律的法學家、慷慨協助調解的慈善家，更是善於傾聽及講道理的哲學家，並運用人生經驗和哲學家態度，讓兩造雙方都能接受。

內政部表示，本次得獎者共450位，包括榮獲總統感謝狀共14人、行政院長獎計178人、法務部長獎有73人、內政部長獎有185人。其中，接受表揚的調解績優人員，如台北市文山區委員張明俠，服務年資長達34年，為最資深的調解委員；新北市板橋區委員張培芬擔任獨任調解人，年度成立件數高達1266件，展現優異成效。（編輯：鄭雪文）1080827