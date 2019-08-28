傳聯手宋楚瑜搶韓粉 郭台銘幕僚：未接觸親民黨

（中央社記者王承中、劉冠廷台北28日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜今天針對郭台銘傳將與親民黨主席宋楚瑜合作表示，只要大家理念方向一致都為台灣好，不排斥合作，但目前沒有接觸。

郭台銘與前立法院長王金平、台北市長柯文哲結盟參選總統大選的傳言不斷，現又傳出郭陣營也期盼與宋楚瑜聯手，吸納「韓粉」的支持。

蔡沁瑜上午受訪表示，不排斥跟任何政黨或團體合作，只要大家理念、方向一致，都是為台灣好，他們都很樂意傾聽各界的意見，若真的能為台灣做點事情，這都是很好的發展。

不過，蔡沁瑜也指出，宋楚瑜跟柯文哲的關係好，不排斥會見面，但目前真的都還沒有跟宋楚瑜有接觸，之所以會有這樣的傳言，可能是因為日前她出席台灣維新黨的成立大會，讓外界思考可能也有跟親民黨聯繫，但真的跟親民黨沒有接觸。

媒體詢問，宋楚瑜日前訪陸爆發支持一國兩制爭議，又拜會港澳中聯辦，是否與郭台銘捍衛中華民國的理念相違背。蔡沁瑜表示，在兩岸議題方面，郭台銘的態度就是一國兩制在香港是失敗的例子，對於宋楚瑜的處理方式不予置評，但只要為國家、民眾生活好的事，都可以合作。

親民黨組織部主任張碩文表示，親民黨不排除與任何人、政黨合作或整合，但第三勢力的整合，需要大家坐下來好好談，產生一個中心理念的共識，讓中間選民可以接受，不然還是會被外界質疑只是在做政治利益的分配。

張碩文指出，親民黨的幕僚已在規劃總統參選白皮書、以及區域立委的布局和不分區立委的提名等，同時內部也在評估，是否會自行推出總統參選人。（編輯：蘇志宗）1080828