韓國瑜為你撐腰 國政團明天直播提青年政策

（中央社記者余祥台北28日電）國民黨總統參選人韓國瑜與國政顧問團總召張善政明天將在臉書直播聚焦社福議題，將提出針對年輕人的「韓國瑜為你撐腰」政策構想，盼能解決年輕人學貸、低薪等問題。

韓國瑜與國政顧問團日前在臉書直播，提出第一個能源政策，韓國瑜主張有條件的支持重啟核四，並親自簽署重啟核四公投連署書。

張善政辦公室表示，韓國瑜特別指示國政顧問團著重社福層面的政策討論，明天將在中午12時30分針對社福議題進行討論，由於社福議題涵蓋層面廣，橫跨老中青幼各年齡層，這次要提出政策的對象是青年。

張善政辦公室說，「韓國瑜為你撐腰」是這個政策的主要構想，盼讓年輕人覺得並不孤單，對於一畢業就開始為了還學貸、為了買車買房而不眠不休工作，沒有生活品質，如何能有人生的第一桶金等問題，進行討論。

張善政辦公室說，韓國瑜之前提出過的老青共居概念，更要加強落實，包括青銀共居、包租代管、以及租金補貼等，提出更完整的撐腰政策。

張善政辦公室指出，韓國瑜與張善政、社福組召集人馮燕以及社福組顧問中正大學社工系副教授吳明儒將在明天直播時詳細說明。（編輯：紀淑芳）1080828