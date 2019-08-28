台灣新勢力崛起 林昶佐：路線和展望要定位清楚

面對台灣民眾黨、郭柯王可能結盟等勢力崛起，立委林昶佐美東時間27日表示，新勢力應清楚定位路線和展望，對於台灣主體意識和面對中國的態度應該長期一致。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年8月28日

（中央社實習記者徐子苓華盛頓27日專電）面對台灣民眾黨、郭柯王可能結盟等勢力崛起，甫退出時代力量的立委林昶佐今天表示，新勢力應清楚定位路線和展望，對於台灣主體意識和面對中國的態度應該長期一致。

林昶佐近日在全美各地展開演講，今天抵達華府，在華府台灣同鄉會安排下與當地台僑座談，座談未開放媒體錄音錄影，只在開始前接受訪問。

他在被問及對台北市長柯文哲甫成立台灣民眾黨的看法時表示，柯文哲不論是在對中國態度或是國內議題的左右之爭，都應該要定位清楚，才能在各項議題上有較好的論述。

面對鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平與柯文哲可能結盟，林昶佐並不單純將之歸為泛藍陣營的分裂。他指出，王金平擁有本土選票，柯文哲也一直遊走在藍綠之間，最後是否會成為藍營分裂而讓總統蔡英文得利，尚不明確。

林昶佐指出，結盟的新勢力應該要更清楚表達自己對台灣的展望，然而郭柯王在國家定位、主體意識與對中國的態度上，長期以來都缺乏一致性，如果因為短暫原因結合，對台灣政治不一定有正面幫助。

經歷多場在美演講，讓林昶佐感受到年輕族群越來越關心政治、希望能團結台灣，他透露，許多年輕人會跟他問起如何說服意見不同的長輩。林昶佐總跟年輕人說，意識形態難以在幾個月內改變，但應該讓長輩瞭解到台灣的未來屬於這一代年輕人，讓長輩知道年輕人可以承擔更多責任，並支持他們為台灣未來打拚。

林昶佐也希望能讓海外台僑了解到包括美國、加拿大、歐洲等地，越來越多國家幫台灣說話，他也希望長輩能一起守護得來不易的國際支持。

他並重申對蔡總統的支持，強調以目前有意參選總統的名單來看，蔡總統是最能捍衛台灣主權的參選人，「這是沒有疑義的」，畢竟總統主責國防、外交、兩岸，目前看不到其他有意參選的人在這方面有更好的表現。他指出，在內政議題也許與蔡總統有不同想法，但應一致對外團結，他希望此行能說服更多海外僑胞團結支持蔡總統。

談到近來香港反送中示威遊行，林昶佐在演講中感受到許多年輕人關心香港的局勢，他認為，反送中讓台灣和香港的年輕人更接近，雙方不論在文化、工作或是社會上的交流較多，「脣齒相依的感受很深」。許多年輕人也擔心明年如果由親中的總統帶領台灣，可能讓台灣面臨像香港一樣困難的局面。（編輯：陳永昌）1080828