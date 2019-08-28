傳競選團隊借將 侯友宜：一條心拚市政

新北市長侯友宜（中）28日市政會議後，接受媒體訪問，對於有競選團隊企圖借將傳聞，侯友宜說，新北市政還是他目前最重要的方向，他帶著市政團隊每天忙得團團轉，為實踐市長競選政見努力，市府同仁只有一心一意拚市政工作。中央社記者黃旭昇新北攝 108年8月28日

（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市長侯友宜今天表示，市府團隊忙著市政團團轉，關於有競選團隊要向市府借將的傳聞，他不清楚。市府同仁只有一條心拚市政，找出民調反映的問題並改善，以實踐其競選政見。

侯友宜在今天的市政會議後，接受媒體訪問。有記者詢問他，如果有競選團隊想要來市府商借市政人才，會不會影響侯團隊營運。如果有總統大選參選人希望與新北市政府合作，是否排除可能性。

侯友宜受訪時表示，目前只有新北市政顧問張峰源擔任台中市府經發局長，也開心給予祝福。他與台中市長盧秀燕彼此針對市政議題互相惕勵精進、聯誼切磋，讓兩個城市的市政工作能推動。

對於有競選團隊企圖借將傳聞，侯友宜說，新北市政還是他目前最重要的方向，他帶著市政團隊每天忙得團團轉，為實踐市長競選政見努力，市府同仁只有一心一意拚市政工作，其他的都沒有注意看新聞，不瞭解未來如何。

對於施政民調，侯友宜回應記者提問表示，民調有高低是很自然，民調只不過讓施政者獲悉問題在哪裡，如何將市政做得更好，他從來不在意民調的高低，只看民調裡有哪些問題，新北市還可以做得更好。

侯友宜說，除感謝市民的鼓勵，他更重視的是新北市民給予的批評，只要批評有道理會全力改進，也學習別人的施政長處做為借鏡。

在市政會議時，侯友宜並以「霹靂手段、菩薩心腸」的態度，勉勵市府主管面對施政，不要只想著花大錢的大建設，也要細膩的、有溫度的施政。（編輯：李錫璋）1080828