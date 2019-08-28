信任及滿意度民調高 鄭文燦：不分藍綠做好市政

根據近日一份民調顯示，桃園市長鄭文燦（圖）在信任及滿意度高居6都之首，他28日表示，做為市長應該不分藍綠，高民調代表市民的期待很高，自己會全力以赴。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年8月28日

（中央社記者吳睿騏桃園28日電）根據近日一份民調顯示，桃園市長鄭文燦在信任及滿意度高居6都之首，他今天表示，市長應不分藍綠做好市政，貼近民意，完成大家的期待。

根據美麗島電子報26日發布的「2019年8月桃園市民調」，其中鄭文燦無論在信任度及滿意度都高居6都之首。

鄭文燦下午出席大溪區埔頂公園環境景觀改善暨天幕籃球場啟用典禮受訪表示，做為市長應該不分藍綠，全力以赴把市政做好，過去5年自己就是抱著這樣的心情貼近民意完成大家的期待，第二屆任期仍有很多工作要做，高民調代表市民的期待很高，自己會全力以赴。

對於記者詢問，新北市長侯友宜的民調逐步追上，反而是可能要選總統的台北市柯文哲及高雄市長韓國瑜民調吊車尾，鄭文燦指出，自己與侯友宜很熟悉，侯友宜也希望能做好市政，有些較政治對立的話題基本上他也不涉入，自己覺得這是他民調可以慢慢提升的原因。

有記者詢問，根據鴻海集團創辦人郭台銘陣營做的民調顯示，2020總統大選，依據參選人的不同，可能會導致不一樣的結果。鄭文燦說，郭台銘參選與否已經進入倒數計時，謎底很快就會揭曉，任何民調或許只是支撐參選的理由，到時候不管是2人或3人的選局，民意都有可能會變動，各種評估都只是最後參選、投票的依據而已。

記者又問，中國大陸限縮陸客來台，觀光局預估下半年陸客少40萬人次，政府計劃透過政策爭取國際觀光客，桃園市將如何因應。鄭文燦說，除了擴大國內旅遊，增加國際旅客多元化也是重要的政策，市府會一步一步仔細的把補貼政策做好，吸引國際觀光客的青睞。（編輯：李錫璋）1080828