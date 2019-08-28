王金平：從未說過脫黨 不解做了什麼要被開除

（中央社記者劉冠廷台北28日電）前立法院長王金平今天說，他從沒說過要脫黨，勤跑基層是為2020選戰累積能量，貢獻自己的力量，不過卻聽有人喊著要國民黨中央開除他的黨籍，他不解自己做了什麼要被開除。

鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、王金平是否結盟，尤其3人在23日曾合體同台，成了近日外界關心的議題，王金平晚間透過臉書「台灣公道伯 王金平」表示，前幾天他到中南部跑行程，很多記者關心他和郭台銘、柯文哲一起出席八二三砲戰紀念音樂會，是不是代表三個人未來要合作，老實說，八字都還沒一撇，大家也還沒有機會能夠一起坐下來聊聊，所以他說接下來要怎麼走，一切看因緣。

王金平表示，他也一直告訴鄉親，他一定會參選到底，只是要怎麼選，相信上天會給他一條路。但是他從來就沒說過要脫黨，就連現在勤跑基層，累積能量，都是希望在2020的選戰裡面，貢獻自己的力量，不過現在卻聽到有一些人，喊著要黨中央開除他的黨籍，他心內真正是不了解，自己是做了什麼要被開除。

王金平也說，外面甚至流傳很多謠言，說什麼「王金平要當柯文哲的競選主委」、「9月3日王金平要和郭台銘宣布參選」，很多東西虛虛實實，真假參半，他認為也不用多花時間去逐一解釋，謠言止於智者，只要鄉親相信，他堅持「守護民主自由、解決兩岸困境、發展台灣經濟」的參選理念，永不改變。（編輯：林興盟）1080828