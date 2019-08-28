蔡總統邀綠中市議員官邸座談 假新聞要積極澄清

（中央社記者趙麗妍台中28日電）總統蔡英文今天邀台中市民進黨籍市議員北上至官邸座談，討論假新聞、年金改革、地價稅及多項民生議題，並擬定因應之道。針對假新聞將積極澄清，並宣傳3年多來的政績。

民主進步黨籍20多名台中市議員今天北上至總統官邸，與蔡總統進行座談，行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍陪同出席。

席間，市議員們反映自去年九合一大選後，地方許多支持者仍處在傷痛中；另也討論年金改革、房屋稅、地價稅及多項民生議題，以及2018年因未能澄清假新聞而種下敗選原因等。

針對「假新聞」，陳其邁在會中提出因應方法，未來中央會組織應對小組，地方若發現假新聞，立刻上報中央，馬上製作圖卡、新聞稿，再由地方各民代在最快的時間內澄清，態度要積極，消除假新聞帶來的影響。

蔡總統在座談中也提到，執政者最重要的就是要闡述自己的政績，改革需要時間，以稅改為例，前2年民眾無感，所以產生誤會，今年報稅時民眾很有感覺，這3年多來的政績，希望地方民代廣為宣傳。

年金改革部分，日前大法官釋憲大部分合憲，蔡總統表示，之後面對該議題時，應廣為告知民眾，年金改革是為讓公務員可安定的領取退休給付，而非犧牲現任公務員的權利，要讓大家接受公平的對待。（編輯：戴光育）1080828