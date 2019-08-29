傳企業主勸選2024 柯文哲：吃飯什麼都可能談到

（中央社記者梁珮綺台北29日電）媒體報導，台北市長柯文哲日前與企業老闆共進晚餐時，會中有人勸進參選2024總統。柯文哲今天說，吃飯過程大家七嘴八舌，什麼都有可能談到，選舉是熱門題目，不可能不談。

由於柯文哲說過9月再決定要不要參選，若鴻海創辦人郭台銘將代表親民黨出征2020總統，他是否會於9月先行表態，柯文哲表示，等郭台銘回台後再談談，並重申9月17日最後截止日，「9月17日以前，就蒐集資料看看嘛」。

柯文哲上午出席兒童誠信月主題動畫首映會，會後接受媒體訪問時作上述表示。

媒體報導，柯文哲日前在飯店與企業老闆們共進晚餐，有人認為柯文哲等第二任期結束，2024再選總統更好；柯文哲則介紹台灣民眾黨組黨過程及現況。

對此，柯文哲今天被問及席間與企業主談了什麼時，他說，「如果吃1個多小時，什麼話都有，就不用去轉述」，強調「當作吃飯，這樣就好」。

媒體追問是否觸及選舉及民眾黨創立過程等議題時，柯文哲表示，「吃飯過程，大家七嘴八舌，什麼都有可能談到，有沒有談到選舉？廢話，熱門題目不可能不談」。

針對郭台銘與親民黨理念都是「捍衛中華民國」，柯文哲重申「國就是中華民國、家就是台灣」，強調中華民國在台灣政治上還是最大公約數。

對於時代力量黨主席徐永明的批評，柯文哲說，政黨間互有批評很正常，「他可以講他的，對或不對，社會大眾會去作評論」，指人人都可提出自己的主張，最終由市場決定，「在台灣，就是民意，這也是民主政治可貴的地方」。

徐永明28日表示，柯文哲一邊尋求台灣首富支持，晚間還跟財團吃飯，竟然還稱民眾黨，相當諷刺。（編輯：李錫璋）1080829