技能競賽勇奪5金 蘇貞昌：選手加入國慶英雄車隊

（中央社記者顧荃台北29日電）行政院長蘇貞昌今天表示，台灣58位技職國手在「第45屆國際技能競賽」中獲得好成績，他己指示在今年國慶典禮，首次安排國手參加英雄車隊遊行，希望能給予最大肯定與鼓勵。

蘇貞昌上午在行政院會中表示，每2年舉辦1次，被稱為技職界奧運的「第45屆國際技能競賽」27日落幕，今年出發前總統蔡英文親自授旗，並由勞動部長許銘春率58位技職國手至俄羅斯參賽，不但在「青年組」拿下5金5銀5銅和23優勝，在63個參賽國名列第4，奪牌數與獲獎數也超越前一屆，在今年首度辦理的「青少年組」，台灣也獲得4銀1銅佳績，表現相當亮眼。

蘇貞昌說，這次這些年輕國手在國際技能競賽中獲得好成績，他己經指示在今年的國慶典禮裡，首次安排國手參加英雄車隊遊行，希望能給予台灣技能英雄最大肯定與鼓勵。

蘇貞昌指出，教育的目的，是讓每一個孩子都能適性學習，找到自己獨特的定位，成就每一個孩子。以前總是說「萬般皆下品，唯有讀書高」，但其實每個孩子都有不同的特質，有的長於文法、有的擅於理工，有的則是在技能領域超強，所以，這幾年來，為了未來產業發展及轉型需要，特別重視技職教育，今年6月勞動部就全面提高各種技能競賽的獎金，以激勵並增加青年及青少年投入技能學習的意願。（編輯：黃國倫）1080829