少子女化對策上路週年 家長滿意度逾8成

（中央社記者顧荃台北29日電）行政院去年8月起推動少子女化對策，包括擴大育兒津貼、提供準公共化托育補助等，執行至今滿一年。衛福部今天說，有超過29萬名未滿2歲幼兒受惠，8成以上家長對此政策感到滿意。

衛福部上午在行政院會報告「0-2歲托育托兒成果」。衛福部報告指出，行政院自去年推動少子女化對策滿一年，在衛福部辦理擴大育兒津貼發放、建立托育公共及準公共化機制兩大策略，有超過29萬名未滿2歲幼兒受惠，補助涵蓋率超過8成。

衛福部表示，針對未滿2歲幼兒的托育政策，民國107年至111年共投入新台幣610.76億元，目前未滿2歲兒童有35萬9363人，其中有25.9萬人領取育兒津貼、3.9萬人利用托育公共及準公共化服務。今年7月對家長進行電話訪問，有超過8成家長對少子女化對策感到滿意。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，為紓緩少子女化問題的衝擊，政府去年8月核定推動「少子女化對策計畫」，包括擴大發放0到4歲育兒津貼、提高公共教保服務量、提供平價教保機制、鼓勵企業設置托兒機構等措施。

蘇貞昌指出，推行以來，為滿足雙薪家庭托育需求，政府在公共托育資源不足區域，增設公設民營托嬰中心及公共托育家園近200處、增加約7000個名額；同時積極推動準公共化機制，讓平價的居家托育及托嬰中心共可收托近6萬7000個名額，合計公共及準公共化托育數達到近7萬4000名，目前未滿2歲兒童使用公共及準公共化服務的比率也已達到9成。

蘇貞昌說，生養子女不只是個人與家庭的事務，更攸關整個國家發展的根基，政府一方面拚經濟，提高薪資所得，二方面透過減稅及補助，降低家長負擔，營造更好的育兒環境，給養兒育女的家庭最大的奧援。希望達到年輕人願婚、敢生、樂養，教保機構有穩定的托育品質，教保人員薪資也能提高，讓女性勞動力參與率能夠持續提升等多重目標。（編輯：林孟汝）1080829