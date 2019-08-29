Po鋼印學位證書 蔡總統：將正式提告破除假訊息

總統蔡英文29日在臉書發文表示，最近有些人對她的學位取得提出質疑，不但有違事實，更是過度造謠，已經成為假訊息，將會對相關人士採取法律行動，提起告訴。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北29日電）總統蔡英文今天表示，在英國倫敦政經學院（LSE）完成的「博士論文」與「博士學位證書」，都有紙本也有鋼印，獲得校方公開證明為真。真的假不了，將備妥相關文件後，會對相關人士採取法律行動，提起告訴。

總統蔡英文下午在臉書發文以「蔡英文正式提告不實言論、英國倫敦政經學院鋼印證明博士學位證書、破除假訊息謠言」為題表示，最近有些人對她的學位取得提出質疑，不但有違事實，更是過度造謠，已經成為假訊息。

總統表示，過去這段時間，包括英國倫敦政經學院（LSE）校方、教育部等單位，已經一再提出完整說明，卻無法阻止類似的抹黑跟不實的言論。在備妥相關文件後，會對相關人士採取法律行動，提起告訴。

基於捍衛個人立場及遏止假訊息，總統在臉書Po出附有鋼印證明的博士學位證書並指出，根據英國倫敦政經學院（LSE）頒授學位的規定，必須以成功提交論文為前提。也就是說拿到學位，就有繳交論文。

蔡總統表示，她在英國倫敦政經學院（LSE）完成的「博士論文」與「博士學位證書」，都有紙本也有鋼印，獲得校方公開證明為真。

另外，博士論文題目是Unfair Trade Practices and Safeguard Actions，只要到倫敦政經學院的圖書館網站上搜尋，就可以找到，也可以在館內借閱。

總統表示，不論是學術生涯，甚至數次參選公職，都必須繳交相關證書，也都有可以客觀查證的事實，希望相關人士停止造謠生事。「真的假不了！」總統強調，這些不實的謠言只是增加社會紛擾、讓國政討論被掩蓋而已。

總統說，身為總統，接受人民的監督，這就是民主，「但是，民主、自由不代表我們容忍散播假訊息」。總統也請大家幫忙分享，一起破除假訊息。（編輯：楊凱翔）1080829