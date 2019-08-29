韓國瑜鳳凰飛走雞進來言論 管碧玲：失言應道歉

（中央社記者王揚宇台北29日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天說明青年政策，但他的「鳳凰都飛走了，進來一堆雞」言論，引起外界熱議；民進黨立委管碧玲認為，韓國瑜所提的重大政策無財務規劃，還涉及嚴重失言，他應道歉。

韓國瑜與國政顧問團總召張善政、社福組召集人馮燕、中正大學社福系副教授吳明儒今天臉書直播說明青年政策，韓國瑜提到台灣面臨人才外流，只有勞動力進來的問題時，以「鳳凰都飛走了，進來一堆雞」形容，而馮燕提醒不能這樣講，不可以歧視勞動力。韓國瑜解釋，他的意思是說，台灣也要築巢引鳳。

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲與民進黨立委何志偉、呂孫綾、陳曼麗、余宛如、陳靜敏今天共同召開記者會，回應韓國瑜的青年政策及失言內容。

管碧玲質疑，韓國瑜今天的國政發表會跟第一場相比，更弱、純口號，也沒有內容，重大政策也沒有財務規劃，還涉及嚴重失言，韓國瑜應該道歉；另外，張善政在政策發表中也做出好學區、不好學區的分類，不該這樣做。

管碧玲指出，對於「撐青年」，民進黨的政策很實在，而韓國瑜的青年政策比較多的是在欺騙，像是韓國瑜所提青年政策中的「錢給你，做自己」部分，這是在增加年輕人貸款的政策，也會誤導年輕人。

呂孫綾則說明執政團隊推動的社會住宅成果與進度，並指民進黨一直以來透過很多政策，幫助年輕人可以安心成家、減輕育兒壓力等。

何志偉表示，韓國瑜講「鳳凰與雞」真的讓人覺得非常滑稽，民進黨在幫助年輕人解決住的方面做了很多努力，例如9月2日起開辦單身青年、新婚家庭、育有未成年子女家庭租金補貼，協助減輕租屋負擔，共有2萬4000戶名額。

陳曼麗指出，民進黨關注青年就業議題，從學校內就開始進行產學合作，也提供在職訓練補助，青年從學校進入社會所碰到的困難，民進黨都有想到，並提出政策因應。（編輯：楊玫寧）1080829