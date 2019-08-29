推銷麻豆文旦 黃偉哲化身百貨超市一日店長

（中央社記者吳柏緯台北29日電）中秋將至，台南市長黃偉哲今天前進台北微風廣場超市，化身一日店長，推銷麻豆文旦與台南農特產品，並承諾供應無虞，要多少有多少。

黃偉哲今天上午偕同台南市農業局與各區農會總幹事，出席在微風廣場舉辦的「台南精品農特產暨秋節文旦禮盒展」。

今年的麻豆文旦產量約2萬4325噸，占全國文旦產量的1/3左右，黃偉哲受訪時表示，受到天候影響，今年產量比往年低了1成左右，但是品質依然很好也非常搶手。他說，今年栽種期的前期雨水較少，後期雨水較多，讓今年文旦較多汁，原本擔心甜度不足，不過採收後發現並沒有受到影響。

為了讓北部民眾也能享受到美味的文旦與富有特色的台南農產品，因此台南市農業局與微風集團合作，從29日起一連四天，在微風復興、南京與南山三館，展售台南的農特產品與中秋禮盒。

「不是精品不上架。」黃偉哲表示，這次的合作有兩個目的。第一，希望透過進駐微風廣場展售，面對不同客群、推出嶄新包裝，為台南農產品加值。第二，透過在超市銷售、推出文旦加工品，拉長文旦銷售期，不要讓文旦過了中秋就乏人問津。

除了文旦之外，黃偉哲說，台南的芝麻、芒果都是遠近馳名農產品，在這次展售會也可以買到相關產品。這是首次與微風合作販售農特產品，黃偉哲表示，未來包含台南特色小吃，也有可能進軍百貨超市，讓北部消費者能夠更容易購買。（編輯：蘇志宗）1080829