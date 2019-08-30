傳潘恒旭已辭官 9月投入韓國瑜選戰

（中央社記者王淑芬高雄30日電）高雄市觀光局長潘恒旭多次被點名將離職去幫市長韓國瑜打選戰，他一次次否認，不過據觀光局內部人員指出，潘已提出辭呈，並於業務主管群組發簡訊「我做到9月1日、轉去競選」。

不過這個消息到截稿前未獲潘恒旭進一步的證實。

台灣基進高雄黨部27日在臉書貼文指出，市府觀光局長將由現任的主任秘書高美蘭接任，潘恒旭會在9月到韓國瑜競選總部擔任要職等。當天記者向潘恒旭查證，他回應「不會」。

傳言潘恒旭要離開市府不僅台灣基進而已，也有多名國民黨市議員點名潘會離開市府團隊，但是潘恒旭一再否認，稍早還曾傳出潘擬投入立委選舉。

其實，潘恒旭29日下午在臉書發文並貼了一張輕軌列車的照片，寫道「下一站？高雄」，這則發文留給網友不少想像空間。

觀光局內部人員指出，潘大約在臉書貼文的同一時間透過line群組向業務主管發出「來是偶然、去是必然」的訊息，還說「大會報告 我做到9/1轉去競選」。

潘恒旭訊息「大會報告 我做到9/1轉去競選」，到底是潘透露要去競選，還是協助韓國瑜打選戰，未獲得潘進一步說明；不過如對照台灣基進說潘恒旭會在9月到韓國瑜競選總部擔任要職一事，似將得到驗證。（編輯：徐崇哲）1080830