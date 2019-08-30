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國防部：中國規劃2020具備制約核能大國力量

最新更新：2019/08/30 12:05

（中央社記者游凱翔台北30日電）國防部今天表示，中國規劃西元2020年建立具備制約核能大國、遏制核戰、保衛疆土的戰略核力量，並在2050年形成「核天一體」核力量建設，以達「止獨、抗霸、控印、穩邊」戰略需求。

民國109年國防部預算書上午送抵立法院，同時也發布國防部108年中共軍力報告書。

據報告書內容，國防部表示，中國持續換裝新型攻擊直升機、各式裝甲車輛，及海軍「巨浪三型」潛射彈道飛彈、遠距潛射攻船飛彈等軍備；也在2017年完成首艘自製型「野牛級」氣墊艇成軍服役作業，首艘自製航艦也預計在今年服役。

國防部指出，中國迄今仍未放棄武力犯台，仍堅持「一個中國」原則，並否認「一中一台」及台灣政治實體地位，相關的作為對國軍的軍事威脅日益嚴峻；此外，中國對台武嚇已不再隱晦，例如今年中國軍機一度蓄意踰越中線，及今年6、7月的三軍聯合操演以及遠海長航訓練等，是藉由「經由例外、塑造慣例、形成常態」模式，加大對台灣軍事威懾，確保作戰優勢。

國防部也說，共軍除了在2020年以前完備對台全面性用武作戰準備外，也點出中國規劃在2020年建立具備制約核能大國、遏制核戰、保衛疆土的戰略核力量，並在2050年形成「核天一體」信息化核力量建設，以達「止獨、抗霸、控印、穩邊」的戰略需求。

針對對台動武的可能行動，國防部指出，共軍計劃在2020年前完備對台全面性用武作戰準備，考量「損小、效高、快打、速決」用兵理念，包括聯合軍事威懾、聯合封鎖作戰、聯合火力打擊、聯合登島作戰等。

但國防部也認為，中國在對台戰術戰法運用上，受限台海天然地理環境、登陸載具及後勤能力不足，目前尚未具備全面犯台正規作戰能力，現階段對台仍然是以聯合軍事威懾、封鎖作戰與火力打擊可能性較大；雖然中國持續加大登陸演習頻率及力度，但目前仍僅具備「奪我外、離島」作戰能力。（編輯：黃國倫）1080830

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