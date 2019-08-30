韓朱合作 江啟臣：互補性高且基層期待

（中央社記者趙麗妍台中30日電）國民黨籍立法委員江啟臣今天表示，高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫，一個接地氣、一個有強大行政力量，兩人互補性很高，基層期待「韓朱合作」，凝聚黨內團結意識。

江啟臣昨天在臉書放上與韓國瑜、朱立倫的照片，他說，如果韓、朱能夠合作，相信對藍營以及基層的支持者來講，一定有振奮的效果。他今天在豐原服務處接受媒體訪問時，作上述表示。

江啟臣指出，很多人認為是「韓朱配」，但他要講的是「韓朱合作」，正副總統的搭配是他們的選擇，必須尊重，站在政黨政治的立場，他們都是政黨內的主要領袖，應該拿出領袖的樣子，做給基層看，2人的合作會給基層支持者很大的振奮作用。

江啟臣也分析「韓朱合作」的優點，他指出，韓國瑜接地氣，打出「庶民總統」的招牌；朱立倫有強大的行政能量，是國民黨內唯一跟總統蔡英文打過兩次選戰的人，選戰經驗非常豐富。韓國瑜還需擔負市政，若有一個可以互補的人，幫他運籌帷幄、整合南北，對韓國瑜是加分的。

江啟臣表示，黨內初選完後，第一名代表國民黨出來角逐總統，第二名好像還有點猶疑不定，現在要極力整合，第三名是不是也應該讓他在整個團隊裡面有一個角色，現階段支持者最想看到的是大家的團結跟合作。

江啟臣指出，初選後才是真正選戰的開始，但國民黨至今還未看到進入備戰狀態，令人憂心，在選戰的詭譎變化多端下，黨內必須要齊心齊力，才能面對外部的變化、攻擊。

他呼籲，韓粉、朱粉或其他粉絲，應團結一起，變成中華民國粉絲、國民黨粉絲，2020的選戰才有希望，唯有重返執政，才能撥亂反正，團結以勝選作為最大目標。（編輯：翁翠萍）1080830