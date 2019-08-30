回應韓朱配 朱立倫：不求任何位置

（中央社記者余祥台北30日電）國民黨立委江啟臣昨天拋出「韓朱配」想法，前新北市長朱立倫今天表示，國民黨需要的是放下個人、以大局為重，不要求任何位置、也不要談任何位置，2020大選，他一定是很好的助選員，會幫忙總統、立委參選人，幫忙國民黨。

國民黨總統參選人韓國瑜副手人選未定，江啟臣昨天拋出「韓朱配」想法，認為將對藍營選情有振奮效果。朱立倫辦公室昨天表示不回應；朱立倫今天早上在臉書發文也並未正面回應副手議題，他說，「成功不必在我，但成功一定有我」，並呼籲大家應以大局為重。

朱立倫中午在一場私人行程中接受媒體堵訪時表示，他從頭到尾就是堅持莫忘初衷、團結勝利，希望大家以團結的心，不求任何位置、不要談任何位置，國民黨需要的是放下個人，以大局為重。

朱立倫也說，現在很多立委都有所焦慮，未來在2020大選中．他一定幫忙國民黨，也會到各地為需要他的立委輔選。

媒體詢問，這是否就是「成功不必在我但一定有我」，朱立倫說，他是很好的助選員，會幫忙總統、立委參選人，也幫忙國民黨，像他這一次去美國就是在幫忙國民黨，讓美方了解國民黨親美態度，並尋求支持。（編輯：紀淑芳）1080830