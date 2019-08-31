郭台銘傳獨立參選 吳敦義盼繼續效忠國民黨

（中央社記者余祥台北31日電）鴻海創辦人郭台銘擬將在9月17日連署申請截止前說明是否獨立參選總統。國民黨黨主席吳敦義今天說，若出現黨員單獨參選將觸犯黨紀，他一方面覺得意外，一方面也很煩惱，盼他們繼續效忠國民黨、中華民國。

郭台銘幕僚昨天鬆口表示，若郭台銘要參選將以獨立參選形式，且會在9月17日連署申請截止前對外說明最後的決定；另外，對於傳出前立法院長王金平已在展開連署，王金平今天表示，這是好朋友自動發動連署，儘管連署書有那麼多份，但這並不代表他就是要獨立參選，這是兩碼事。

吳敦義今天出席青溪菁英教育研究院開訓典禮會前受訪時說，總統選舉除了國民黨和民進黨提名的人選外，如果出現原來是國民黨的黨員，不管是脫黨、違紀或者單獨參選，都會觸犯黨的基本黨紀與黨規，「他覺得一方面是意外，一方面也覺得實在令人不能夠不覺得煩惱。」

至於吳郭會是否無望，吳敦義說，副主席郝龍斌還在聯繫當中。

吳敦義也針對PTT今天一則「韓國瑜跳樓身亡 妻淚訴：他壓力太大」的消息表示，這種假消息非常可惡，希望社會不要因為壞分子的私心和不道德而擾亂，製造這些假新聞，讓國家分裂，非常不好。

媒體追問，郭、王是否為壞分子，吳敦義說，他不認為，只要忠於中華民國、效忠三民主義，中華民國最重要的就是愛國、愛鄉、愛民，希望他們繼續效忠國民黨、中華民國。（編輯：黃國倫）1080831