是否開放海灣國家免簽 外交部：考量國安觀光面向

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）外交部今天表示，日前與相關單位研議促進海灣國家人民來台的推廣旅遊計畫，進一步爭取該地區旅客來台；相關單位的意見將陸續彙整，在考量國家安全與促進觀光等面向做整體評估研議。

有關是否開放中東海灣6國旅客來台免簽，外交部發言人歐江安表示，目前中東6個海灣國家（沙烏地阿拉伯、卡達、阿曼、阿拉伯聯合大公國、巴林、科威特）的國民來台享有電子簽證待遇。

她說，「我方了解，海灣產油國遊客有高消費能力，發展該地區旅遊確具潛力」，台灣長期經營穆斯林友善環境，被評為全球非穆斯林國家對穆斯林友善國第3名。外交部日前與有關單位共同研議促進海灣國家人民來台的推廣旅遊計畫，盼進一步爭取該地區旅客來台觀光；有關單位的意見將陸續彙整，在考量國家安全與促進觀光等面向進行整體評估研議。

另外，有關試辦泰國、汶萊、菲律賓、俄羅斯國民來台免簽，外交部指出，這4國的免簽待遇將於明年7月底到期，到期後將從每年檢討一次，改為每3年檢討一次。

為推動新南向政策，促進東南亞國家旅客來台旅遊交流，外交部自2016年8月起試辦泰國、汶萊民眾來台免簽，2017年11月起試辦菲律賓國民來台的免簽措施，2018年9月起試辦俄羅斯國民來台免簽。

至於是否進一步給予印尼及越南簽證便利，歐江安表示，考量事涉觀光、邊境管理、國家安全等不同面向，經跨部會討論，仍維持現行作法。不過，觀宏專案將由觀光局修改作業規則，往後審核流程將簡化為由觀光局駐外人員審核名單後不必送回觀光局審核，可直接送請駐外單位核發簽證，以簡化作業流程、縮短作業時間。

根據東南亞國家優質團體旅客來台觀光簽證作業規範（即觀宏專案），印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國等6國人民，可透過參加交通部觀光局指定旅行社團體旅遊或企業贊助的獎勵旅遊團（5人以上）申請電子簽證來台。（編輯：楊玫寧）1080831