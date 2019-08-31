王金平：第三勢力結合其他政黨 真正團結力量大

（中央社記者黃國芳雲林縣31日電）前立法院長王金平今天在雲林受訪表示，藍綠政黨以外的第三勢力，若結合親民黨等政黨，真正團結力量大；參選到底的態度沒變，只是不曉得這條路怎麼走，一切交給上天。

王金平下午前往雲林縣環球科技大學體育館出席「讓愛先發」公益兒童籃球營開場及開球活動，現場還投籃2次都投入籃框；王金平開球前接受媒體聯訪。

媒體詢問現在正在凝聚所謂的第三勢力，到底有多大，王金平說，第三勢力如果順利的話，應該是滿大的，如果無黨聯盟、親民黨等樂意結合的話，那應該真正團結力量就大。當然第三勢力主持人要努力去號召、團結大家，這個力量當然很大。

對於總統選舉，王金平以前就說要參選到底，他今天指出，這個態度一直沒變，只是不曉得這條路怎麼走，一切交給上天，上天認為必須要負這個責任的話，總會安排一條路，沒有的話就是順其自然。

如果最後不能參選，會退出第三勢力嗎，王金平表示，現在也沒有說已經參加第三勢力，只是針對大家的問題回答。第三勢力事實上就是藍綠兩大黨以外，絕大部分都可以容納進來，結合起來就是變成所謂中間的勢力。

王金平也被詢問健康情況，他說，自己天天都活跳跳，現在還可以跑100公尺；接著被問養生秘訣，王金平認為清心寡慾就好，內心不要存在著壓力，壓力存在體內，免疫力一定會降低，身體器官就會出毛病。（編輯：方沛清）1080831