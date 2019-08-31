林飛帆：非販賣亡國感 是大選後2年對台關鍵

（中央社記者溫貴香台北31日電）民進黨副秘書長林飛帆今天表示，不是民進黨要販售亡國感，而是2021年中共建黨100年，以及2022年習近平尋求連任，對台灣非常關鍵。明年大選，對台散播假訊息只是第一步，第二步就是和地方組織連結進行有效動員。

林飛帆下午出席一場講座演講主題「備戰2020大選，民進黨如何用網路與民溝通」表示，2020選舉之所以重要，要把時間往後拉到2021年與2022年。2021年是中共建黨一百年，近年來中國內部經濟環境不是太好，加上內部鬥爭，在這種情況下，更需要外部的成績來標示。

林飛帆說，第二時間點是2022年，是中共領導人習近平尋求連任的關鍵時間點，從2021年到2022年必須在內部與外部創造一個非常有效且可以說服中國內部的具體事蹟，當談到「芒果乾（亡國感）」，不是民進黨要販賣這個東西，而是必須理解這從何而來。

他表示，中共在未來這幾年的政治鋪排很清楚，習近平的統治目標要穩固地位，必須在2020年台灣總統大選時，替中國締造政治條件與政績的成果。

林飛帆表示，去年九合一選舉到明年元月的大選，美國、其他國家智庫或組織都不斷強調一件事，告訴台灣政府2020年這場大選有可能是一場指標性透過訊息戰的作戰方式，假訊息的散播只是訊息戰的第一步，第二步是跟地方組織連結在一起。

「有相當多的公關公司不是設置在台灣，其實設置在第三地」，林飛帆說，如果台灣沒有一個有效的法制來防制假訊息滲透，很難去阻止，因此才有相關修法，包括中共代理人法的討論。

他說，未來如何面對資訊戰混合戰的攻擊，數位轉型與政治如何接軌，他認為第一個關卡是代議民主必須調整；第二個關卡，必須讓民眾了解，台灣面對資訊戰混合戰的過程，是在中國大政治戰略底下；第三個關卡就是相關的法制配套。（編輯：楊玫寧）1080831