出任蔡競辦發言人 廖泰翔：帶入產業與生活經驗

總統蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔（圖）1日正式上任，他說，去年九合一選舉結果，讓他深覺「民主與自由是需要守護的」。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北1日電）總統蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔今天正式上任，他說，去年九合一選舉結果，讓他深覺「民主與自由是需要守護的」；此外，大多數中間選民不關心政治，他會把產業界經驗帶入，用更生活化方式詮釋政治。

廖泰翔畢業於台灣大學工商管理學系，隨後赴美就讀波士頓大學，順利取得經濟學碩士後，回台在外商公司擔任資料分析顧問近1年後，在2014年經過海選投入柯文哲競選台北市長團隊，是柯文哲的前發言人；之後，他轉到悠遊卡公司，再到經濟部擔任政策研究員，接著再去外商科技業，擔任業務經理。

蔡英文總統競選團隊為廣納青年人才，延攬廖泰翔幫忙打選戰，他今天正式加入蔡總統競選辦公室發言人行列。

廖泰翔說，近3年來，他發覺台灣開始有一股「統一也沒什麼不好」的氛圍，而讓他起心動念、決定重回政治圈工作，是因為看到去年年底九合一選舉結果。

1987年台灣解嚴那年出生的廖泰翔，是在自由民主的氛圍長大，覺得自由是理所當然的事，但去年九合一選舉結果，出乎他的想像。他說，擔心台灣再這樣走下去會變成什麼樣的局面，「民主與自由是需要守護的」。

廖泰翔有一對5歲的雙胞胎，他說，明年的選舉很重要，身為一個焦慮的父親，他希望孩子可以繼續當個自由自在的台灣人；關鍵時刻，選對領導人是非常重要的事，而從目前浮出檯面的總統參選人來看，如果明年的總統不是蔡英文，他會很擔心台灣的未來。

另外，廖泰翔也說，數據顯示，台灣從2014年以後，中間選民的比例大幅上升，「大家不是那麼喜歡傳統的政治人物」，也有一些中間選民覺得政治很亂，不關心政治；接下發言人工作後，他對自己的期待是「用一般人可以理解的語言，去說明政治」。

出身產業界的廖泰翔說，他自己「不是那麼政治」，他希望運用自己在產業工作的經驗，更生活化地討論政策，讓更多人了解蔡總統的政策與政府所做的事。（編輯：楊凱翔）1080901