譴責網傳韓國瑜身亡假訊息 蘇貞昌：警主動偵辦

（中央社記者吳睿騏桃園1日電）行政院長蘇貞昌今天出席中央警察大學83週年校慶暨開學典禮表示，對網傳高雄市長韓國瑜跳樓身亡的假新聞非常不應該，目前警方已主動偵辦，希望不要再有這種事情發生。

蘇貞昌出席警大83週年校慶暨開學典禮，對於記者提問有人在網路流傳「高雄市長韓國瑜跳樓身亡」的假消息。蘇貞昌受訪表示，這非常不應該，也是明顯的假訊息，警方已經主動偵辦，希望不要再有這種事情發生。

蘇貞昌表示，凡是假的都很不應該，尤其對於人身的冒犯都予以譴責，平常都已經不該有假訊息，選舉更應該用公平的機制，大家理性的判斷，不要有任何人身攻擊，更不要有假訊息。

有記者提問，傳高雄市新聞局長王淺秋表示看不到行政院長政務績效，只看到蘇貞昌動不動發官威指責地方首長的說法，蘇貞昌指出，可以請王淺秋看他的臉書，每天早上看圖卡就知道行政院多麼認真辛苦的在做事。

蘇貞昌表示，自己對地方都非常的關心，對於首長都只有鼓勵，基於職責所在，都會要求所有的首長都應該堅守岡位、努力做事，才符合選民的期待。

記者提問，香港昨天爆發嚴重衝突，香港眾志秘書長黃之鋒呼籲台灣要修「難民法」，蘇貞昌表示，台灣對於人權的尊重、對於自由民主的程度舉世肯定，對於相關都有應該有的法律，機制都非常完備，可以運作。

記者又問，傳台北市長柯文哲日前提到韓國瑜、蘇貞昌比批公文一事，蘇貞昌指出，首長最重要的是有沒有認真，不在於公文數量的高低，擔任行政院長後，從第一份公文的送衛星上太空、對高雄市登革熱的補助、對於災民的補助等等都是在第一時間到位，行政院長批的每份公文都福國利民，非常重要。

蘇貞昌表示，首長比的是從態度、做事、領導團隊等各方面是否對得起選民及當初承諾，以及是否身先士卒、足夠作為整個團隊表率，而不只是為了個人、作秀，或自己政治權位的爭奪，選民的眼睛都是雪亮的。呼籲所有首長要負起責任，堅守崗位才符合選民期待。（編輯：李亨山）1080901