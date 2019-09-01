港831衝突 徐永明：鎮壓人民的政府絕對沒好下場

（中央社記者王揚宇台北1日電）香港「反送中」昨天遊行爆發警民衝突，時力黨主席徐永明今天譴責港府暴力，也說「鎮壓人民的政府絕對沒有好下場」，中國領導人應嚴肅思考，以和平方式處理香港事務。

對於有媒體報導，關於時代力量與民進黨的主席對談，有民進黨人士認為「有什麼好談？」時代力量今天發布新聞稿進行說明。

徐永明認為，2020大選不是只談選區、政黨票的交換，兩黨若要合作，就要互相尊重黨的主體性。本屆國會的最後一個會期即將開議，藉由主席對談，釐清兩黨在價值、政策和法案的差異，尋找合作空間，讓「改革護台」和「抗中保台」可以匯流，才能為大選建立互動基礎。

新聞稿也提到，台灣民眾黨主席柯文哲指稱，若鴻海創辦人郭台銘9月17日沒登記，只剩下親民黨和時代力量的提名方式；徐永明說，時代力量確實有自提總統的權利，也會審慎評估，這是權利也是責任，是來自於2016大選、選民的支持託付，但這並非一張可販售的「門票」，或與特定政治人物的「浮士德交易」。

徐永明指出，時代力量自提的總統人選，該人選必須忠誠於台灣人民，貫徹時代力量主體路線，包括政策、法案、兩岸立場和台灣主權等方面。

至於香港昨天爆發警方暴力鎮壓人民的情況，徐永明強調，嚴厲譴責港府暴力手段，鎮壓人民的政府絕對沒有好下場，中國領導人應嚴肅思考，以和平方式處理香港事務，積極回應港人訴求。

徐永明也說，國家安全會議雖已組成專案小組緊盯香港情勢，但隨著愈趨嚴峻的發展，若有必要，時代力量將全力支持政府，召開國際記者會，為台灣民主之友的香港人民發聲，也警告中共和平對話，莫製造區域的動亂。

柯文哲日前在天下雜誌專訪中說，「9月17日連署登記截止若沒有（去登記）就很難，剩下去跟老宋商量，看他要不要提名我」。如果獨立參選，中央選舉委員會規定9月13日到17日受理申請為總統選舉被連署人。

柯文哲8月31日出席2019銀髮族運動會後接受媒體訪問表示，他是被問如果9月17日沒登記是不是百分之百不選，他才說按目前法律規定，只剩親民黨與時代力量可提名。

此外柯文哲也說，如果郭台銘不選總統，他就要找親民黨主席宋楚瑜提名他，「那只是說if（假如），這應該不會發生」。

另外，如果獨立參選，中央選舉委員會規定9月13日到17日受理申請為總統選舉被連署人。（編輯：楊凱翔）1080901