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彰化縣參拜宮廟 韓國瑜籲用選票改變台灣未來

最新更新：2019/09/01 19:29

（中央社記者吳哲豪彰化1日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天到彰化多間廟宇參拜，也利用空檔參觀汽車工廠，他提出中部興建大型國際機場以及彰化發展賽車產業等政見，呼籲民眾用手中的選票，改變台灣未來。

韓國瑜今天前往彰化伸港鄉福安宮、員林市福寧宮等多間廟宇參拜，中午還特別到彰化縣議會，和國民黨籍的縣議員、各鄉鎮代表會主席以及農會、水利會代表一起用餐，利用機會宣傳政見。

韓國瑜在議會演講提到，到彰化感覺很親切，因為先前失業10幾年的時候，朋友找他喝酒都是到彰化，而彰化縣和雲林縣一樣，都面臨人口外流的問題。他認為，中部地區需要一個可以停放波音747的大機場，而彰化縣長王惠美跟自己一樣，面臨地方財政的問題，如果有幸能進中央服務，會和王縣長攜手合作。

結束議會行程後，韓國瑜下午到員林福寧宮上香，他表示，到廟裡燒香，祈求「國泰民安、風調雨順」，而風調雨順需靠老天爺決定，但國泰民安要靠自己，也說，銀行不管存30萬還是3億，改變不了自己，只有靠選票才能讓台灣脫離貧窮與危險，呼籲大家選票集中，總統選舉支持他，他也永遠不敢忘記世上苦人多，會一直努力打拚。

韓國瑜也利用上午空檔與縣長王惠美去參觀汽車工廠，對生產的模式感到震撼，認為可行性很高，彰化縣是全台灣全世界汽車零件供應最完善的地方，聽在地車廠老闆說可在彰化找點發展庶民賽車，而之前在高雄有賽車手說發展門檻太高太昂貴，但他認為，發展產業要一步一步來，「可行性非常高的」。（編輯：黃世雅）1080901

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