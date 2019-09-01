王金平：有道者則得志 無道就應加以推翻

（中央社記者王揚宇台北1日電）「郭柯王」結盟傳言不斷，對於是否組第三勢力大聯盟，前立法院長王金平今天受訪表示，有道者則得志，有道大家擁護，無道大家就應該加以推翻。

王金平說，所以只要是志同道合，又能夠同心協力，來組成另外一股打敗其他不屬於有道的一個勢力，相信這是人民所樂見與期待的。

王金平今天出席姜太公聖誕千秋祝壽大典暨中華道家世界協會揭牌儀式，並擔任主祭官，與在場宗教界貴賓共同點七星燈，祈求台灣幸福平安。

記者問到，過去馬王政爭，因為點燈後事情平安解決，這次是否也希望平安解決黨內紛爭？王金平指出，黨內現在什麼紛爭他不清楚，「我自己心裡很平靜，沒有什麼紛爭。」

媒體也詢問王金平，高雄市長韓國瑜陣營是否有道；王金平回應，「你們自己去解讀，我只是把這個原則講出來而已，我不批評人家」，歷史上是這麼寫的，所以今天就是一個道的場合，他才強調這個道德。有道者恆有得志。

至於國民黨是否有道，王金平再重申，都不批評，違反自然、違反道理、違反法則的，就是無道。傷害人民利益的，就是無道，「我不批評喔。」

針對是否有跟親民黨主席宋楚瑜聯繫，王金平說，沒有，但宋主席是他非常尊重敬佩，兩人友誼深厚，心意是相通的。

對於參選總統的連署份數有沒有希望要達到百萬；王金平表示，沒有設定這個目標，連署是朋友自動自發的，自己沒有做系統性地去安排，他的義消部門、農會部門、各宗教團體等組織系統都沒有參與連署。

此外，台北市長柯文哲指出，如果到時中選會公告連署格式不符那就重做；王金平認為，那也是沒辦法的事，這個大家老早就設想到了，現在看起來好像是民進黨的候選人比國民黨的候選人民調高很多，比較強，希望維持這樣下去，就繼續不希望有第三者出來，會不會有奧步也不知道。

王金平說，40天左右的連署有時候來不及，而且現在要連署也比較困難，因為國民黨、民進黨都有自己提名，還有要身分證影本，大家都比較顧忌，「我連署這麼多有用嗎？我不敢講說用得著，我也不敢講說我會去用」，所以一切順其自然。（編輯：蘇志宗）1080901