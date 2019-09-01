陳學聖比喻外遇 王金平笑答：這算嗎

媒體報導，國民黨立法委員陳學聖指「明顯看到有人外遇，還是期待他回家」。前立法院長王金平（前中）1日晚間對此笑說，這算外遇嗎？這是人家自動連署，又不是由他發動。中央社記者王朝鈺攝 108年9月1日

（中央社記者王朝鈺基隆1日電）媒體報導，國民黨立法委員陳學聖指「明顯看到有人外遇，還是期待他回家」。對此，前立法院長王金平今天晚間表示，這算是外遇嗎？這是人家自動連署，又不是由他發動。

王金平晚間前往基隆市文化中心，出席「雞籠城隍文化祭-城隍之夜藝文晚會」並與書法家張炳煌一同揮毫，王金平寫下「中道」2字。他說，台灣不該走極左或極右，需要融合化解恩怨，不要再有那麼多對立，這是必然要走的路，否則台灣何去何從。

上報今天報導，8月15日，國民黨主席吳敦義曾透過前陸委會副主委張顯耀私下拜會鴻海創辦人郭台銘，傳達黨籍總統提名人、高雄市長韓國瑜因民調不斷下滑，最後可能會「選不下去」，盼郭台銘能當國民黨的「備胎人選」。王金平接受聯訪時表示，「這個我不清楚」。

此外，報導指出，先前張顯耀擔任吳敦義的「密使」赴中國見國台辦主任劉結一時，也帶了一份民調向對岸表達「韓（韓國瑜）會選不下去」的訊息。王金平則說，這個有聽說。

媒體詢問，郭台銘是否可能成為替換韓國瑜的「備胎人選」，王金平再度說，這個他不清楚，要問黨中央。記者追問「那你有可能嗎」，王金平回應，他也不清楚，不便回答假設性問題。

對於蘋果日報昨天報導，傳出王金平支持者早在7月初就展開總統連署，目前連署書已達標28萬份。國民黨立委陳學聖表示，「國民黨很無奈，明顯看到有人外遇，還是期待他回家」。

王金平笑說，這個算外遇嗎？這是人家自動連署，又不是他去發動，由他發動何止這樣，北港朝天宮董事長今天也正式表達他幫忙連署已有10萬份，人家一個月到處跑，到處邀請大家來連署，這是貨真價實，「只要他把連署書交給我，我會呈現給大家看」。

對於北港朝天宮董事長說，如果像他這樣的話，10個人就做100萬份了。王金平表示，他不清楚，這是用算術去算的，能夠找到10名像這樣的人很困難吧，不過「我的系統還沒有正式發動連署」。

至於9月17日是否會去領表，申請成為總統選舉被連署人，王金平表示，時間還沒有到，「有人說一個問題未到最後決定的時候，不必提早要來做一個處理的答案」。

此外，記者提問，王金平的臉書（Facebook）專頁回應和台北市長柯文哲不熟，是否是本人的意思，王金平說，熟是幾分熟，「煮飯的有幾分熟你也不知道」，兩人應該是好朋友，雖然相處的次數不是很多，但最起碼互相心儀，不久前也有和柯文哲私下見面，時間點應該是在2週前，至於是否有其他人在場，則不便多言。（編輯：張銘坤）1080901