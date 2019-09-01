林飛帆談2020大選 關注中國入侵滲透

（中央社記者吳哲豪彰化1日電）民進黨副秘書長林飛帆今天說，2020大選重點不是國民黨總統參選人韓國瑜扮演什麼角色，而是台灣如何面對中國入侵與滲透。

彰化縣磺溪文化協會今天晚上在彰化市的彰化藝術館前廣場舉辦「彰化起行，台灣要贏」音樂晚會，邀請林飛帆、台灣基進黨台中市立委參選人陳柏惟等人演講，作家吳音寧的弟弟吳志寧也在晚會中演唱歌曲。

林飛帆接受媒體訪問時指出，2020年的選舉不是民進黨與其他政黨的競爭，而是台灣與中國的對抗賽，因為中國一直把對台灣2020大選的攻防，當作是最主要的戰略目標，中國一直希望能拉下本土陣營以及民進黨政府，因此重點不是國民黨總統參選人韓國瑜在這場總統大選中扮演什麼角色，而是台灣要怎麼面對中國的入侵和滲透。

談到香港反送中抗議活動越來越激烈，林飛帆說，為因應香港情勢，國安會設有小組，密切關注香港情勢，包括港府以及北京的作為，黨中央都有注意，陸委會等單位也有因應機制。

林飛帆表示，未來隨著香港情勢演變，需不需要更有效的機制，他相信立法院在9月開議後也會進行相關討論。（編輯：唐聲揚）1080901